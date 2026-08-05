Un todoterreno queda volcado fuera de la carretera tras ser embestido por otro coche en Ibiza

Un coche ha quedado parcialmente volcado fuera de la calzada tras un accidente de tráfico registrado este miércoles en la carretera de Sant Josep, en Ibiza, a la altura del cruce hacia Cala d'Hort, Cala Vedella y Cala Tarida. Según ha explicado un testigo, el todoterreno, un Suzuki Jimny, fue embestido por otro vehículo, que lo desplazó violentamente fuera de la calzada.

La empresa Grúas Ibiza intervino en la zona para recuperar el vehículo accidentado. Debido a la complejidad de la maniobra y a la forma en la que quedó el todoterreno, fue necesario movilizar dos grúas, entre ellas una grúa pluma de gran tonelaje.

La Guardia Civil cortó la circulación durante las labores de recuperación del coche para facilitar el trabajo de los operarios y garantizar la seguridad tanto de los equipos que intervenían como del resto de usuarios de la vía. Las maniobras concluyeron con éxito tras varios minutos de trabajo coordinado, lo que permitió retirar el vehículo siniestrado y restablecer la normalidad en la circulación.

A pesar de lo aparatoso del accidente no hubo que lamentar heridos y únicamente se registraron daños materiales.