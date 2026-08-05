La fiesta de la espuma se ha convertido ya en todo un clásico en muchos de los programas de entretenimiento infantil, y en el barrio de es Clot han querido incluirla como una de las actividades estrella. Durante tres días, decenas de niños han tenido la oportunidad de refrescarse bajo el gran cañón de espuma que ha llenado de burbujas y muchas risas el Parc de la Pau.El ambiente festivo y la espuma llegaron con fiestas pensadas para los niños en las que el buen ambiente no faltó entre pequeñas batallas de pompas de jabón.

Días de risas entre pompas de jabón en el barrio de es Clot / MARCELO SASTRE

Días de risas entre pompas de jabón en el barrio de es Clot / MARCELO SASTRE