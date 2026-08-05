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ESPECIAL FESTES DE LA TERRA | Pádel

Días de pádel en el torneo Festes de la Terra

Días de pádel en el torneo Festes de la Terra

Días de pádel en el torneo Festes de la Terra / ES VIVER PÁDEL CLUB

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Redacción Ibiza

Ibiza

El Torneo de Pádel Festes de la Terra celebró su novena edición entre el 20 y el 25 de julio en las pistas de es Viver. El buen ambiente no restó competitividad entre las parejas participantes, entre las que destacaron Pedro Vargas y Guille Cortés como ganadores en masculino B; Joaquín Rosauro y Nacho Bris en C; y Raúl Sánchez y Yago Vidal en categoría D. En mujeres, Noa Torres y Ana Ferrer se impusieron en categoría C; mientras Vanesa Jiménez y Claudia Bareas ganaron en D. Carmen Soriano y Fran Cuevas fueron imbatibles en mixto C.

Días de pádel en el torneo Festes de la Terra

Días de pádel en el torneo Festes de la Terra / ES VIVER PÁDEL CLUB

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Días de pádel en el torneo Festes de la Terra / ES VIVER PÁDEL CLUB

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Días de pádel en el torneo Festes de la Terra / Es Viver Pádel Club

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