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ESPECIAL FESTES DE LA TERRA | Pádel
Días de pádel en el torneo Festes de la Terra
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Ibiza
El Torneo de Pádel Festes de la Terra celebró su novena edición entre el 20 y el 25 de julio en las pistas de es Viver. El buen ambiente no restó competitividad entre las parejas participantes, entre las que destacaron Pedro Vargas y Guille Cortés como ganadores en masculino B; Joaquín Rosauro y Nacho Bris en C; y Raúl Sánchez y Yago Vidal en categoría D. En mujeres, Noa Torres y Ana Ferrer se impusieron en categoría C; mientras Vanesa Jiménez y Claudia Bareas ganaron en D. Carmen Soriano y Fran Cuevas fueron imbatibles en mixto C.
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