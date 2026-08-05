El Torneo de Pádel Festes de la Terra celebró su novena edición entre el 20 y el 25 de julio en las pistas de es Viver. El buen ambiente no restó competitividad entre las parejas participantes, entre las que destacaron Pedro Vargas y Guille Cortés como ganadores en masculino B; Joaquín Rosauro y Nacho Bris en C; y Raúl Sánchez y Yago Vidal en categoría D. En mujeres, Noa Torres y Ana Ferrer se impusieron en categoría C; mientras Vanesa Jiménez y Claudia Bareas ganaron en D. Carmen Soriano y Fran Cuevas fueron imbatibles en mixto C.

Días de pádel en el torneo Festes de la Terra / ES VIVER PÁDEL CLUB

Días de pádel en el torneo Festes de la Terra / ES VIVER PÁDEL CLUB