Un día para celebrar Santa Maria a lo grande

Ibiza celebra este martes, 5 de agosto, la festividad de Santa Maria, una de las fechas más señaladas del calendario de las Festes de la Terra. La jornada combinará tradición religiosa, cultura popular, actividades infantiles, reconocimientos institucionales y música en directo en distintos espacios del centro de la ciudad. De todo, para todos los públicos.

La misa en honor a Santa Maria.

Los actos comenzarán a primera hora en la Catedral de Ibiza, donde a las 7.30 horas se celebrará la misa de la Aurora. A las 10.30 horas tendrá lugar la misa solemne con motivo de la festividad de Santa Maria, patrona de la diócesis. Al finalizar la ceremonia, se realizará la presentación de los niños a la Virgen de las Nieves y una ballada a cargo de la colla de Sa Bodega.

Una tarde para toda la familia

La programación continuará por la tarde en la plaza Antoni Albert i Nieto, que acogerá entre las 18 y las 20.30 horas una fiesta infantil y familiar. La actividad, organizada por Showsibiza, ofrecerá una propuesta de entretenimiento dirigida especialmente al público más joven y permitirá que las familias se sumen al ambiente festivo antes de los principales actos de la noche.

A las 19 horas, la Catedral volverá a convertirse en uno de los epicentros de la celebración con una nueva misa solemne y la tradicional ofrenda floral a la Virgen de las Nieves. La ceremonia estará presidida por el obispo de Ibiza y contará con la participación del Cor Ciutat d’Ibiza, dirigido por Miguel San Miguel. Tras el acto religioso habrá una ballada de sa colla de Vila.

La faceta más institucional de la jornada llegará a las 21 horas en el claustro del Ayuntamiento de Ibiza, que acogerá el acto oficial de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad a Eladio Merino Tapia.

La música será la gran protagonista a partir de las 21.30 horas en el escenario de Vara de Rey. El programa de conciertos comenzará con la actuación de Billy Flamingos, banda ibicenca que abrirá una velada marcada por el rock hecho en la isla.

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A las 22.30 horas será el turno de Statuas d Sal, uno de los grupos más emblemáticos de la música ibicenca. Su regreso a los escenarios se presenta como uno de los acontecimientos más esperados de las Festes de la Terra.