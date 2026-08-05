Sucesos
Continúa la búsqueda de Antoni Escandell Torres en Sant Joan tras cinco días sin novedades
Escandell desapareció el pasado viernes 31 de julio en la zona de Can Taronges, en Sant Joan
El operativo de búsqueda de Antoni Escandell Torres, el vecino de 82 años de Sant Joan desaparecido la tarde del viernes 31 de julio, se ha reducido considerablemente en número y medios, aunque agentes y voluntarios continúan peinando a diario la zona rural de Can Taronges, donde desapareció el pasado viernes este hombre que además padece alzhéimer. Incluso todo el terreno hasta el litoral de Benirràs.
El operativo, formado por integrantes del cuerpo de bomberos, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, ha dejado de funcionar a su máxima capacidad. En un principio, el equipo contaba con un nutrido número de agentes, además de perros especializados en rastreo, drones y hasta un helicóptero de la Guardia Civil, apodado 'el cuco'. A partir de este miércoles, las labores de búsqueda continúan bajo el sol abrasador, pero con un número menor de efectivos que se reparten por turnos.
Además, se ha retirado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se instaló en los terrenos de la familia del desaparecido; ahora todo se gestiona desde el Parque Insular de los Bomberos de la autovía de Ibiza a Sant Antoni.
Fin del operativo especial, pero la búsqueda continúa
El Consell de Ibiza explicó el pasado martes que el operativo se había mantenido "al cien por cien", pero que a partir del pasado miércoles, la búsqueda continúa con distinta intensidad. Hasta ahora, el dispositivo contaba con hasta cuarenta personas, que ahora se reparten en turnos a lo largo del día para intentar encontrar a Escandell.
Vecinos de la zona afirmaron el pasado sábado haber visto a Escandell caminando en dirección a Benirràs, mientras que otros aseveraron haberlo visto de camino a Santa Gertrudis. Estos posibles avistamientos modificaron el radio de búsqueda, aunque desde el Consell afirmaron que se trataba de pistas falsas.
Sin novedades
Por su parte, desde la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil comunicaron este miércoles que la búsqueda continuaba sin novedades. Tanto la ONG SOS Desaparecidos como Emergencias del Govern balear han difundido en sus redes sociales una foto de Escandell junto con datos tales como su edad y su vestimenta para pedir colaboración ciudadana en las labores de búsqueda.
Según afirmó la televisión autonómica IB3, es la segunda vez que Escandell desaparece de la vivienda. Es una persona muy querida en la comunidad de Sant Joan, ya que, entre otras cosas, ayudó a fundar la Colla de Labritja.
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