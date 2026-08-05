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El derbi ibicenco vuelve al Palladium Can Misses

La UD Ibiza y la SD Ibiza, inmersos en sus respectivas pretemporadas, se miden este sábado en un partido amistoso

Imagen de archivo del partido de 2025.

Imagen de archivo del partido de 2025. / TONI ESCOBAR

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Leire Rodríguez

Leire Rodríguez

Ibiza

El fútbol ibicenco volverá a vivir uno de sus duelos más esperados. La UD Ibiza y la SD Ibiza se enfrentan este sábado 8 de agosto, a las 20 horas, en el Palladium Can Misses, en un amistoso que permitirá comprobar el estado de ambos equipos antes del inminente inicio liguero.

Jugadores de la SD Ibiza tras un gol. | | TONI ESCOBAR

Jugadores de la SD Ibiza tras un gol. | | TONI ESCOBAR

Aunque compiten en categorías diferentes, la rivalidad sigue intacta. La UD Ibiza afronta la pretemporada tras asegurar su permanencia en Primera RFEF, mientras que la SD Ibiza competirá en Tercera RFEF después del descenso sufrido el curso pasado.

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La UD Ibiza celebra un gol en el encuentro del año pasado. | | TONI ESCOBAR

La UD Ibiza celebra un gol en el encuentro del año pasado. | | TONI ESCOBAR

Será el segundo verano consecutivo en el que los dos principales clubes de la ciudad se vean las caras. En la edición anterior, la UD Ibiza venció por 4-1. Ahora, el derbi ofrece una nueva oportunidad para ajustar piezas, probar jugadores y alimentar la ilusión de las aficiones. La entrada será gratuita.

Aficionados de ambos equipos. |

Aficionados de ambos equipos. / TONI ESCOBAR

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