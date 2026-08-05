Especial Festes de la Terra | Ses Figueretes
Cuatro días de fiesta con espectáculo pirotécnico frente al mar
El barrio se volverá a convertir en una de las zonas más animadas de la ciudad entre el 13 y el 16 de agosto con su variado programa de fiestas
Ses Figueretes volverá a convertirse este mes de agosto en uno de los puntos más animados de la ciudad de Ibiza. El barrio celebrará sus fiestas entre el jueves 13 y el domingo 16 con una programación pensada para reunir a vecinos y visitantes en la plaza Julià Verdera, que ejercerá como centro de las actividades infantiles, la música y las propuestas familiares.
El momento más esperado llegará la noche del sábado 15. A medianoche, el cielo de ses Figueretes se iluminará con el tradicional castillo de fuegos artificiales, organizado por el Ayuntamiento de Ibiza, que pondrá el broche visual a la jornada central de las fiestas. La celebración, sin embargo, no terminará con el último estruendo: después del espectáculo pirotécnico continuarán las actuaciones musicales hasta la una de la madrugada.
La fiesta arrancará el jueves por la tarde con talleres, animación para los más pequeños y una sesión de baile payés a cargo de la Colla Sa Bodega. La primera noche tendrá también música en directo, con la actuación de Los Corleone, y un karaoke abierto a quienes se atrevan a subir al escenario.
El viernes mantendrá el ambiente familiar, pero incorporará además una de las citas tradicionales del programa: el VIII Torneo de Ajedrez de las Fiestas de ses Figueretes. La plaza acogerá también la exposición colectiva del mural ‘Vivimos Figueretes’, una propuesta vinculada al barrio y a sus vecinos. La tarde avanzará entre talleres, zumba familiar y música, con Little Green Hippo como uno de los nombres de la noche.
Fin de semana con música y fuegos artificiales
La jornada del sábado concentrará buena parte de los actos. Tras las actividades infantiles, la programación continuará con animación, zumba, la entrega de premios del torneo de ajedrez y una fiesta de los años 60, 70 y 80. Canallas del Guateke será el encargado de calentar el ambiente antes de los fuegos artificiales y de una madrugada que se prolongará al ritmo de las actuaciones musicales.
El domingo, las fiestas bajarán el telón con una tarde especialmente dirigida a las familias. Habrá nuevos talleres para los pequeños de la casa, una fiesta de la espuma infantil y familiar y una sesión del DJ Alex Hinohouse, encargado de despedir estos días festivos en ses Figueretes.
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