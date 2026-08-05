Campaña Verano 2026
Especial Festes de la Terra | 7 de agosto
Clásicos de Disney suben al escenario en el Reina Sofía
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los espectáculos pensados para toda la familia son una constante en el programa de las Festes de la Terra, y en esta ocasión no será diferente. Cantantes, bailarines y actores subirán al escenario el próximo viernes 7 de agosto para trasladar al público a las mejores películas de Disney de todos los tiempos. El espectáculo musical, pensado para personas de todas las edades, comenzará a las ocho y media de la tarde en el Parque Reina Sofía, y constará de varios números que recorrerán las canciones y personajes de los largometrajes más conocidos del cine infantil.
- Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
- Ampliado el proceso contra la trama rusa de blanqueo que quería comprar dos discotecas en Ibiza
- Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
- El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
- María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: 'No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas
- Manumission' vuelve en Ibiza con Mike y Claire McKay: 'Es nuestra verdadera historia de amor
- Los vecinos de Casa Lola, aterrorizados: 'Entro en casa, cierro las rejas metálicas y no salgo
- Nueva ola de calor en Ibiza: estos serán los días y las zonas más castigadas