Clásicos de Disney suben al escenario en el Reina Sofía

Los espectáculos pensados para toda la familia son una constante en el programa de las Festes de la Terra, y en esta ocasión no será diferente. Cantantes, bailarines y actores subirán al escenario el próximo viernes 7 de agosto para trasladar al público a las mejores películas de Disney de todos los tiempos. El espectáculo musical, pensado para personas de todas las edades, comenzará a las ocho y media de la tarde en el Parque Reina Sofía, y constará de varios números que recorrerán las canciones y personajes de los largometrajes más conocidos del cine infantil.