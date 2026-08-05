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Especial Festes de la Terra | 7 de agosto

Clásicos de Disney suben al escenario en el Reina Sofía

Cantantes y bailarines interpretarán los éxitos de Disney en Ibiza. | | ALTV PRODUCCIONES

Cantantes y bailarines interpretarán los éxitos de Disney en Ibiza. | | ALTV PRODUCCIONES

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Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

Los espectáculos pensados para toda la familia son una constante en el programa de las Festes de la Terra, y en esta ocasión no será diferente. Cantantes, bailarines y actores subirán al escenario el próximo viernes 7 de agosto para trasladar al público a las mejores películas de Disney de todos los tiempos. El espectáculo musical, pensado para personas de todas las edades, comenzará a las ocho y media de la tarde en el Parque Reina Sofía, y constará de varios números que recorrerán las canciones y personajes de los largometrajes más conocidos del cine infantil.

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