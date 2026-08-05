El antiguo Egipto revive en Puig des Molins

La necrópolis de Puig des Molins se transformó en el Antiguo Egipto. La cena temática ‘Sota el cel de Nut’ reunió a un centenar de comensales el pasado viernes en una velada organizada por el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera y el Ayuntamiento de Ibiza.

Un centenar de personas disfrutó de la velada.

La propuesta tomó como punto de partida la exposición Oxirrinc, que repasa tres décadas de misión arqueológica de la Universitat de Barcelona en el Alto Egipto. El menú, preparado por Vibra Hotels con el asesoramiento de un chef especializado en cultura árabe, incluyó platos para compartir, pato como elaboración principal y una alternativa vegetariana. Dátiles, uvas, higos y granadas protagonizaron el postre.

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La propuesta estaba inspirada en el Antiguo Egipto.

La bailarina Marta Chandra completó la experiencia con un espectáculo creado a partir de la música, el vestuario y la relación de la cultura egipcia con la muerte.