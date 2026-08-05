Especial Festes de la Terra | Cena el el museo
El antiguo Egipto revive en Puig des Molins
La cena ‘Sota el cel de Nut’ reúne a un centenar de personas alrededor de la gastronomía, la arqueología y la danza
La necrópolis de Puig des Molins se transformó en el Antiguo Egipto. La cena temática ‘Sota el cel de Nut’ reunió a un centenar de comensales el pasado viernes en una velada organizada por el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera y el Ayuntamiento de Ibiza.
La propuesta tomó como punto de partida la exposición Oxirrinc, que repasa tres décadas de misión arqueológica de la Universitat de Barcelona en el Alto Egipto. El menú, preparado por Vibra Hotels con el asesoramiento de un chef especializado en cultura árabe, incluyó platos para compartir, pato como elaboración principal y una alternativa vegetariana. Dátiles, uvas, higos y granadas protagonizaron el postre.
La bailarina Marta Chandra completó la experiencia con un espectáculo creado a partir de la música, el vestuario y la relación de la cultura egipcia con la muerte.
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