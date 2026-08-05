Servicios Sociales
Ampliadas las plazas de cuidados para adultos incapacitados de Ibiza
El Govern mejora el presupuesto destinado a la Fundación Aldaba para cubrir la asistencia a otros 20 usuarios
Redacción
El Govern balear ha acordado una mejora presupuestaria para la Fundación Aldaba para ampliar el servicio de atención a adultos incapacitados que esta entidad tiene concertado en la isla de Ibiza. La Administración autonómica aporta ahora 290.000 euros adicionales para el próximo trienio, que tiene un importe global de 7,1 millones en el conjunto del archipiélago.
Con este incremento, la Fundación Aldaba puede aumentar en 20 el número de plazas que tutela, que ahora asciende a un total de 97 en Ibiza. A través del concierto con la Administración autonómica, esta entidad presta el servicio denominado de curatela, con el que se cubren las necesidades de apoyo, protección y garantía de los derechos, tanto personales como patrimoniales, de las personas adultas incapacitadas judicialmente o en proceso de incapacitación, según detalla el Govern balear en un comunicado de prensa.
El servicio de curatela tiene el objetivo, además, de promover la autonomía personal de estas personas. De las 20 nuevas plazas, ocho son de intensidad reducida, siete de intensidad media y cinco de alta intensidad. Esta ampliación supone 33.593 euros adicionales para 2026 y 289.497 euros en el concierto 2026-2029 firmado entre la fundación y la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.
Actualización de precios
El concierto con la Fundación Aldaba prevé, además, la actualización de precios aprobada hace un año y que daba respuesta a las reivindicaciones de las entidades sociales de Balears. Así, mientras que el precio mensual por plaza de cuidados intensos en Ibiza era de 471,71 euros en 2025, en 2027 aumentará a 499,98 euros.
"Esta actualización de precios supone un paso decisivo para reforzar el compromiso con la dignidad laboral y garantizar una atención de calidad a las personas con discapacidad, asegurando la sostenibilidad de las entidades sociales y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias", según destaca el Govern de las islas.
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