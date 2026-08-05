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Especial Festes de la Terra | Homenaje

Más de 400 años de vivencias en el Teatro Pereyra

Cuatro centenarios de Vila se reúnen en torno a un desayuno para compartir recuerdos de la Ibiza de antes

Antonia Serra, al lado del alcalde, Rafael Triguero. | FOTOS: TONI ESCOBAR

Antonia Serra, al lado del alcalde, Rafael Triguero. | FOTOS: TONI ESCOBAR

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Redacción Ibiza

Ibiza

Dionisio, Pura, Margarita y Antoni suman, entre los cuatro, más de 400 años de vivencias, recuerdos y experiencia. Todos ellos se sentaron a la mesa en el Teatro Pereyra el sábado 1 de agosto junto a sus familiares, acompañados también por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la concejala de Infancia, Mayores e Igualdad, Sara Barbado.

Varios familiares acompañaron a los homenajeados.

Varios familiares acompañaron a los homenajeados.

Durante el desayuno, los invitados expresaron sus recuerdos y la gratitud de poder superar el centenario. En concreto, Purificación Riera Castelló puede presumir de haber cumplido 104 años: «He visto cambiar mucho Ibiza, pero siempre para bien, me gusta la Ibiza que tenemos», manifiesta. Por su parte, Antonia Serra Ferrer con 103 vueltas al sol, sí se muestra nostálgica de la Ibiza de antes, que recuerda «más natural, más de verdad».

Dionisio Rodrigo durante el desayuno. |

Dionisio Rodrigo durante el desayuno. |

La única representación masculina en este encuentro la ofrece Dionisio Rodrigo Belmar que, con 102 años, ha vivido muchísimas anécdotas de las que se pueden contar, y de las que no también. Durante el encuentro, repasa su vida laboral y se muestra agradecido de «poder estar».

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