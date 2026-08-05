Especial Festes de la Terra | Homenaje
Más de 400 años de vivencias en el Teatro Pereyra
Cuatro centenarios de Vila se reúnen en torno a un desayuno para compartir recuerdos de la Ibiza de antes
Dionisio, Pura, Margarita y Antoni suman, entre los cuatro, más de 400 años de vivencias, recuerdos y experiencia. Todos ellos se sentaron a la mesa en el Teatro Pereyra el sábado 1 de agosto junto a sus familiares, acompañados también por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la concejala de Infancia, Mayores e Igualdad, Sara Barbado.
Durante el desayuno, los invitados expresaron sus recuerdos y la gratitud de poder superar el centenario. En concreto, Purificación Riera Castelló puede presumir de haber cumplido 104 años: «He visto cambiar mucho Ibiza, pero siempre para bien, me gusta la Ibiza que tenemos», manifiesta. Por su parte, Antonia Serra Ferrer con 103 vueltas al sol, sí se muestra nostálgica de la Ibiza de antes, que recuerda «más natural, más de verdad».
La única representación masculina en este encuentro la ofrece Dionisio Rodrigo Belmar que, con 102 años, ha vivido muchísimas anécdotas de las que se pueden contar, y de las que no también. Durante el encuentro, repasa su vida laboral y se muestra agradecido de «poder estar».
Margarita Costa Mezquida, con 100 años redondos, es el cuarto pilar de esta emotiva reunión, en la que confiesa que nunca ha salido a bailar (su bisnieta promete llevarla al Top21). Ella se conforma con sentirse «tan bien» durante muchos años más.
- Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
- Ampliado el proceso contra la trama rusa de blanqueo que quería comprar dos discotecas en Ibiza
- Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
- El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
- María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: 'No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas
- Manumission' vuelve en Ibiza con Mike y Claire McKay: 'Es nuestra verdadera historia de amor
- Los vecinos de Casa Lola, aterrorizados: 'Entro en casa, cierro las rejas metálicas y no salgo
- Nueva ola de calor en Ibiza: estos serán los días y las zonas más castigadas