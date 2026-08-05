Especial Festes de la Terra | Travesía Natación Ciudad de Ibiza
Más de 300 nadadores se citan en el Canal de Nado de ses Figueretes
Javier Cardona y Mar Ibán Baker suben a lo más alto del podio en la prueba reina, que recorre 2.000 metros
La playa de ses Figueretes acogió el pasado domingo la séptima edición de la Travesía de Natación Ciudad de Ibiza, organizada por el Club Trideporte. Más de 300 nadadores participaron en las pruebas de 500 y 2.000 metros, además de la modalidad de relevos 4x500, dentro del Canal de Nado.
En los 2.000 metros masculinos, Javier Cardona, del AD Ibiza Half Triathlon, logró la victoria con un tiempo de 28:19 minutos. Pau Torres, del CN Ibiza, fue segundo con 28:25, mientras que Rafael Reyes terminó tercero con 28:30. Cardona enlaza este resultado con el triunfo conseguido una semana antes en el Acuatlón de Ibiza.
Mar Ibán Baker repite victoria
Mar Ibán Baker ganó la clasificación femenina de 2.000 metros, con 30:28. La nadadora del AD Ibiza Half Triathlon superó a Nia Moana Freundlieb, segunda con 31:20, y a Tanit Álvarez, tercera con 31:24.
En la distancia de 500 metros, Francisco José Pérez se impuso en categoría masculina con 6:46. Patricia Quirós ganó la prueba femenina con 7:15, solo un segundo por delante de Laia Roig.
El relevo formado por Miquel Llorens, Viloa Sirignano, Aroa Wong y Pau Torres fue el más rápido con 28:53. La jornada concluyó con la entrega de premios y un sorteo de regalos. La organización destacó la participación de nadadores de distintas edades y niveles, así como la consolidación de la prueba dentro del calendario deportivo de verano en Ibiza.
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