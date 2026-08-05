Casi 1.900 personas esperan para ser operados en la sanidad pública de Ibiza y Formentera

La demora media para someterse a una intervención quirúrgica en Baleares se ha situado en 107,71 días en julio, un 11% más alta que hace un año, con 17.139 personas esperando para operarse, un 18,2 % más que en julio de 2025. En Baleares, hay 3.039 personas que llevan más de medio año pendientes de operarse, un 53,8 % más que hace un año, según los datos del Servicio de Salud de Baleares, Ib-Salut, actualizados a 31 de julio. Quienes llevan en espera más de 150 días, pero menos de seis meses (menos de 180 días) son 1.103 pacientes, un 16,2 % más que hace un año.

Por centros, el Hospital Son Espases a 6.781 personas esperando para someterse a una intervención quirúrgica; 3.340 corresponden a Son Llàtzer; 1.857 al Hospital de Manacor, 1.475 al de Inca, 1.792 al Mateu Orfila de Mahón, 1.874 al Hospital Can Misses y 22 al Hospital de Formentera.

65 días esperando para el especialista

La demora media para una primera consulta con un especialista ha subido un 7,3 % en el último año, hasta los 65,17 días de espera. El número de pacientes en lista de espera para una consulta ha aumentado un 24,4% y supera los 95.000 pacientes, con 95.922 personas esperando para que les vea un especialista este 31 de julio.

Los pacientes que llevan más de 2 meses esperando para ver al especialista (más de 60 días) son 37.079, un 38,2 % más que en julio de 2025.

Hay 281 personas que llevan más de un año esperando para ver al especialista, un 37,9 % menos que hace un año, en la única magnitud que ha experimentado un descenso entre todas las que componen las listas de espera sanitarias de Baleares.