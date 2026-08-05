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Casi 1.900 personas esperan para ser operados en la sanidad pública de Ibiza y Formentera

La demora media para someterse a una intervención quirúrgica en Baleares se situó en 107,71 días en julio

Detalle de la fachada principal del Hospital Can Misses de Ibiza.

Detalle de la fachada principal del Hospital Can Misses de Ibiza. / Vicent Marí

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Efe

Palma

La demora media para someterse a una intervención quirúrgica en Baleares se ha situado en 107,71 días en julio, un 11% más alta que hace un año, con 17.139 personas esperando para operarse, un 18,2 % más que en julio de 2025. En Baleares, hay 3.039 personas que llevan más de medio año pendientes de operarse, un 53,8 % más que hace un año, según los datos del Servicio de Salud de Baleares, Ib-Salut, actualizados a 31 de julio. Quienes llevan en espera más de 150 días, pero menos de seis meses (menos de 180 días) son 1.103 pacientes, un 16,2 % más que hace un año.

Por centros, el Hospital Son Espases a 6.781 personas esperando para someterse a una intervención quirúrgica; 3.340 corresponden a Son Llàtzer; 1.857 al Hospital de Manacor, 1.475 al de Inca, 1.792 al Mateu Orfila de Mahón, 1.874 al Hospital Can Misses y 22 al Hospital de Formentera.

65 días esperando para el especialista

La demora media para una primera consulta con un especialista ha subido un 7,3 % en el último año, hasta los 65,17 días de espera. El número de pacientes en lista de espera para una consulta ha aumentado un 24,4% y supera los 95.000 pacientes, con 95.922 personas esperando para que les vea un especialista este 31 de julio.

Los pacientes que llevan más de 2 meses esperando para ver al especialista (más de 60 días) son 37.079, un 38,2 % más que en julio de 2025.

Noticias relacionadas y más

Hay 281 personas que llevan más de un año esperando para ver al especialista, un 37,9 % menos que hace un año, en la única magnitud que ha experimentado un descenso entre todas las que componen las listas de espera sanitarias de Baleares. 

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