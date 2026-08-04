La supermodelo Winnie Harlow celebra sus 32 años desfilando por los lugares de moda de Ibiza

Winnie Harlow, nacida en Toronto y de ascendencia jamaicana, es una de las modelos más reconocidas del panorama internacional. Diagnosticada con vitíligo desde la infancia, una enfermedad autoinmune que provoca la pérdida de pigmentación en algunas zonas de la piel, se ha convertido en uno de sus rasgos más reconocibles.

Winnie ha elegido Ibiza para celebrar su 32 cumpleaños rodeada de amigos y personalidades internacionales. La modelo ha compartido en Instagram un carrusel de imágenes que resume sus días en la isla, marcados por las comidas frente al mar, paseos en barco, los encuentros entre amigos y las noches de fiesta.

Una de las paradas de la celebración fue Casa Jondal, el conocido restaurante situado en Cala Jondal. Harlow disfrutó allí del ambiente mediterráneo junto a su grupo de acompañantes, antes de continuar con una agenda que combinó gastronomía, descanso y ocio nocturno.

De restaurantes a discotecas

La modelo también pasó por Pacha Ibiza, una de las discotecas más emblemáticas de la isla. Las famosas cerezas del club formaron parte de una celebración en la que no faltaron el baile y la música. Otro de los establecimientos visitados fue Socialista Ibiza, el espacio ubicado en el Ibiza Gran Hotel, en Marina Botafoch.

Durante su estancia, Harlow estuvo acompañada por rostros conocidos como Cathy Guetta, la modelo e influencer marroquí Abla Sofy y la jugadora australiana de baloncesto Liz Cambage, también vinculada al mundo de la moda. Las fotografías muestran al grupo disfrutando de diferentes momentos de las vacaciones y de la celebración del cumpleaños.

Winnie Harlow alcanzó la fama internacional en 2014, después de participar en el programa ‘America’s Next Top Model’. Desde entonces, ha protagonizado campañas publicitarias, editoriales y desfiles para importantes marcas, hasta convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la industria.

Además de su trayectoria como modelo, Harlow es empresaria y fundadora de Cay Skin, una marca especializada en protección solar y cuidado de la piel. Con comidas en Cala Jondal, visitas a Marina Botafoch y una noche bajo las cerezas de Pacha, Winnie Harlow celebró sus 32 años siguiendo una de las rutas más reconocibles del verano ibicenco.