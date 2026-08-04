Vecinos de s'Illa Plana de Ibiza sobre el proyecto de la discoteca cabaré Lío en es Botafoc: "Presentaremos batalla e iremos hasta el final"

"Presentaremos batalla e iremos hasta el final, ya que la ley nos ampara". Así de contundente se ha mostrado, al término de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Ibiza celebrada este martes, 4 de agosto, una vecina que ha actuado como portavoz de la Asociación de Propietarios y Vecinos de Illa Plana, Illa Grossa e Illa d’en Valerino, al referirse al polémico proyecto que contempla la instalación de la discoteca y cabaré Lío en el Ibiza Corso Hotel.

Según ha señalado durante el turno de palabra del final de la sesión, los vecinos reclaman "una actuación contundente y legal" después de haber sido "inmensamente pacientes desde que nos comunciaran esta situación a finales del pasado mes de febrero". "No supimos nada acerca de este proyecto, de aproximadamente 13 millones de euros, hasta que la licencia ya estaba concedida, es decir, cuando ya no había demasiado que hacer. Se tramitó sin que tuviéramos conocimiento de ello y con una celeridad que ya le gustaría al resto de los ciudadanos para otros asuntos", denuncia esta vecina.

Y ha mostrado su malestar ante el Ayuntamiento: "Nos dijeron que se anularía la licencia de obras y que, de no haberse interpuesto el recurso, vosotros mismos [en relación al equipo de gobierno municipal] la habríais revisado de oficio para declararla nula. Sin embargo, no fue eso lo que ocurrió, ya que, aunque lo reconocieron por escrito, la licencia sigue vigente respecto a un proyecto que se nos presentó como beneficioso".

"Si las obras no empiezan mañana es porque lo impide la ordenanza municipal"

La vecina ha agregado, dirigiéndose a los concejales: "Concluyeron que, pese a todo, la licencia seguía siendo válida porque la sala de fiestas era un servicio complementario del hotel restringido a sus huéspedes. La prohibición del planeamiento es exactamente la misma antes y después. Lo único que ha cambiado es la razón por la que ustedes dicen que no se aplica. Si las obras no empiezan mañana es porque lo impide la ordenanza municipal".

También ha responsabilizado al Consistorio porque "reconocieron, al resolver uno de los recursos, que no existía tal licencia de sala de fiestas". "Lo atribuyeron", ha añadido, "a un simple error inducido por la promotora y admitieron que, sin esa licencia previa, estaríamos ante la implantación de una nueva sala de fiestas, algo prohibido por el PGOU".

Triguero: "Tenemos que ser prudentes ante la magnitud de esta cuestión"

Por su parte, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha replicado a la vecina que el Ayuntamiento "tiene a su equipo técnico valorando este asunto desde hace meses". "No es un tema menor y entiendo su preocupación. Les pido cautela y prudencia y que dejen trabajar a las instituciones. Si las cosas se han hecho bien, tendremos la justificación, y si hay algún aspecto que se nos haya podido quedar por el camino, se podrá resolver para satisfacer a todas las partes implicadas", ha agregado.

Triguero ha concluido su erspuesta a esta representante de vecinos de s'Illa Plana: "Tenemos que ser prudentes por parte del equipo de gobierno ante la magnitud de esta cuestión".

La portavoz de la Asociación de Propietarios y Vecinos de Illa Plana, Illa Grossa e Illa d’en Valerino añade que "un informe de la arquitecta técnica municipal, fechado el 22 de julio, concluye que el proyecto incumple el límite del 15% de incremento de ocupación y que esta deficiencia no puede corregirse mediante una simple modificación".

Y ha insistido en que este informe refuerza sus objeciones al proyecto y reclama al Ayuntamiento que revise la licencia concedida. Los vecinos advierten de que agotarán todas las vías administrativas y judiciales si el Consistorio no adopta medidas.