Tres municipios de Ibiza se cuelan entre los más caros de Baleares para comprar casa

Santa Eulària, Sant Antoni e Ibiza se situaron en julio entre los municipios con el precio de la vivienda de segunda mano más elevado de Baleares, con 8.494, 8.266 y 7.351 euros por metro cuadrado, respectivamente. En el conjunto del archipiélago, una vivienda estándar de 80 metros cuadrados alcanzó un precio medio de 432.052 euros, 26.501 euros más que los 405.551 euros registrados en julio de 2025.

Según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio de la vivienda de segunda mano en Baleares descendió un 0,7% respecto al mes anterior, pero aumentó un 6,5% en comparación con julio de 2025, hasta situarse en 5.401 euros por metro cuadrado. Un año antes, el precio medio era de 5.069 euros por metro cuadrado, 331 euros menos. Al multiplicar esta diferencia por los 80 metros cuadrados de una vivienda estándar, el encarecimiento asciende a 26.501 euros.

"La escasez de oferta mantendrá la presión sobre los precios"

"La corrección mensual registrada en Baleares no supone un cambio de tendencia, ya que el mercado continúa mostrando un crecimiento interanual del precio de la vivienda de segunda mano. A pesar de esta ligera caída puntual, una vivienda media de 80 metros cuadrados cuesta actualmente alrededor de 27.000 euros más que hace un año, en un mercado que sigue partiendo de algunos de los precios más elevados del país.

En los próximos meses, es probable que la actividad evolucione hacia una fase de mayor normalización debido a las limitaciones financieras de una parte de la demanda. Sin embargo, la escasez de oferta continuará condicionando el mercado y mantendrá la presión sobre los precios, dificultando que el acceso a la compra mejore de forma significativa”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

El precio medio de la vivienda de segunda mano aumentó en nueve de los 12 municipios baleares con variación interanual analizados por Fotocasa. Santa Eulària encabezó en julio el listado municipal por precio, con 8.494 euros por metro cuadrado, sin variación mensual y con una caída interanual del 0,3%. Le siguieron Sant Antoni, con 8.266 euros por metro cuadrado, un descenso mensual del 0,2% y un incremento anual del 21,2%; e Ibiza, con 7.351 euros por metro cuadrado, una bajada mensual del 1,2% y una subida interanual del 0,9%.

Incremento de precios en toda España

En el conjunto de España, las 17 comunidades autónomas incrementaron el precio de la vivienda en venta respecto a julio de 2025. Madrid fue la comunidad con el precio más elevado, próxima a superar los 5.500 euros por metro cuadrado, al situarse en 5.455 euros. A continuación figuraron Baleares, con 5.401 euros; País Vasco, con 3.970; Cataluña, con 3.450; Canarias, con 3.397; Andalucía, con 2.973; Comunitat Valenciana, con 2.878; Cantabria, con 2.830; Navarra, con 2.446; Asturias, con 2.400; Galicia, con 2.286; Región de Murcia, con 2.195; La Rioja, con 2.005; Aragón, con 1.977; Castilla y León, con 1.806; Castilla-La Mancha, con 1.426; y Extremadura, con 1.359 euros por metro cuadrado.

El precio medio pasó en España de 2.715 euros por metro cuadrado en julio de 2025 a 3.154 euros en julio de 2026. La variación mensual fue del 0,7% y la interanual, del 16,2%, lo que supone una diferencia de 35.094 euros para una vivienda estándar de 80 metros cuadrados.