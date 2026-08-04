Sant Josep garantiza la salubridad del agua y reclama una rectificación pública a la Alianza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha negado que el agua distribuida a través de la red sea insalubre o no apta para el consumo humano en ciertas zonas del municipio. El Consistorio ha reaccionado así a la publicación de un informe elaborado por Alianza por el Agua que señalaban que miles de residentes del municipio viven en zonas con agua no apta para el consumo.

La institución municipal considera que la forma en la que se ha trasladado esta información a la opinión pública puede llevar a los ciudadanos a pensar que la red de abastecimiento no cumple las condiciones sanitarias exigidas o que el Ayuntamiento está suministrando agua no potable, algo que niega "de manera rotunda".

Según explica el Consistorio, la muestra que aparece en la página web del Ministerio de Sanidad como no apta durante 2025 por la presencia de bromato resultó ser una muestra "corrupta". El Ayuntamiento sostiene que esta circunstancia se confirmó "inmediatamente mediante un nuevo análisis, cuyo resultado fue negativo".

No se ha incumplido con la normativa sanitaria

Por este motivo, la administración local defiende que no ha incumplido la normativa sanitaria y que no puede afirmarse que el agua distribuida por la red municipal haya sido o sea perjudicial para la salud, como se indicaba en la nota.

El abastecimiento municipal de Sant Josep "se realiza con agua desalada procedente del sistema insular de desalación". De acuerdo con el Ayuntamiento, esta agua "se somete a los controles sanitarios establecidos por la normativa vigente y se distribuye cumpliendo las exigencias legales aplicables al agua destinada al consumo humano".

El Consistorio expresa su "profunda indignación" por lo que considera una falta de rigor y responsabilidad en la difusión de las conclusiones del informe por parte de la Alianza por el Agfua. A su juicio, las informaciones publicadas han generado "una alarma social injustificada" y no han diferenciado adecuadamente entre las distintas fuentes y sistemas de abastecimiento existentes en el municipio.

El Ayuntamiento advierte de que "difundir datos inexactos, incompletos o sin el contexto necesario en una materia tan sensible como la calidad del agua puede erosionar la confianza de los vecinos en un servicio público esencial".

Solicitud de rectificación a la Alianza por el Agua

Asimismo, la institución informa de que ha remitido una carta a Alianza por el Agua para solicitar aclaraciones y una rectificación pública de las manifestaciones relativas a la calidad del abastecimiento en Sant Josep.

El Consistorio asegura que mantiene su disposición a colaborar con las iniciativas destinadas a mejorar la gestión sostenible de los recursos hídricos de Ibiza, aunque reclama que "cualquier información sobre la calidad del agua identifique claramente el origen del suministro y diferencie las redes públicas de otras posibles fuentes de abastecimiento".