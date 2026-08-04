El rayo verde, la guinda del pastel del eclipse de sol del 12 de agosto en Baleares

El rayo verde podría ser la guinda del pastel del eclipse solar total del próximo 12 de agosto. El acontecimiento astronómico del siglo podría contar como colofón con el destello verdoso en el horizonte marino.

El presidente del Observatorio Astronómico de Mallorca, Amado Carbonell Santos, asegura que ese día será un verdadero reto fotografiar el fenómeno óptico porque se verá "un poco más corto". Por ello, el rayo verde se convertirá en "un trofeo fotográfico", destaca. Quien consiga captar el destello glauco, se llevará un premio de por vida.

Carbonell Santos, que también preside la Asociación Astronómica de Andratx, explica que el rayo verde se podrá ver si se cumplen una serie de condicionantes: "Primero, es necesario que en el horizonte marítimo haya buen tiempo; segundo, que no haya calima; y, tercero, que el observador esté cerca del mar".

El astrónomo de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca (Fiaam) indica que este fenómeno óptico es simplemente una refracción del último rayo solar. "Cuando el sol aparente se pone, el último rayo refractado en la atmósfera toma un color verdoso brillante", apunta Carbonell. "Es como un neón", añade.

"Siempre se tiene que observar con un telescopio o con un teleobjetivo de una cámara de fotos. También se puede ver con unos binoculares, con unos prismáticos. A simple vista, cuesta verlo. Podrías verlo por encima del sol, un pequeño resquicio. Es solo un segundo", aclara el experto.

El presidente del Observatorio Astronómico de Mallorca, Amado Carbonell Santos. / María del Carmen García Serrano

"No hace falta tener un filtro ni llevar gafas porque el sol ya estará casi puesto; no se corre ningún peligro de quemaduras ni de quedarse ciego, no hay problema. Será solo en el momento de la puesta de sol, cuando el astro está casi ido", detalla el astrónomo que preside el Observatorio ubicado en Costitx.

"El rayo verde es un fenómeno que me fascina por la novela de Julio Verne. Dura muy poco, un segundo. Disfruto al verlo", reconoce Amado Carbonell Santos, en referencia a la obra de 1882 del escritor francés que lleva el mismo nombre, Le Rayon vert, que relata un viaje extraordinario y romántico, del que también se hizo una película un siglo después.

El fugaz destello esmeralda aparece en la literatura, en leyendas y creencias populares de antaño. En el siglo XIX circulaba por Escocia la creencia de que si dos personas lograban ver el rayo verde juntas al atardecer, quedaban enamoradas la una de la otra para siempre.

El próximo miércoles 12 de agosto, en el que una multitud contemplará cómo la luna tapa completamente el sol en una jornada de máxima tensión circulatoria y turística, en el momento en el que el astro rey se ponga, el destello verdoso será aún más corto. "Será como un trofeo fotográfico; si lo captas, es un trofeo muy bonito", subraya Carbonell.

Cinco rayos verdes desde la Tramuntana

El presidente del Observatorio Astronómico de Mallorca ha logrado fotografiar cinco rayos verdes. "Todos los he podido captar en la Tramuntana", especifica. Recuerda dos imágenes de este mismo año. El pasado 29 de abril de 2026, el día espejo, es decir, el día de la prueba piloto del eclipse solar, consiguió captar el fenómeno óptico en el Port d’Andratx. En la fotografía se distingue el destello verde por encima del sol cuando el astro se pone en el mar.

El rayo verde fotografiado desde la costa de Banyalbufar en mayo de 2026. / Amado Carbonell Santos

Semanas después, el 23 de mayo de 2026 fotografió el rayo verde en el horizonte marítimo cuando el sol ya se había escondido desde la costa de Banyalbufar.

Amado Carbonell Santos ha elaborado un mapa con los puntos de observación del eclipse en toda la isla. "Empecé a trabajar en abril de 2025 en esta cuestión con una brújula marina y un sextante. Aporté 35 puntos de observación", informa. Su proyección la entregó al Govern balear, que ha asumido la mayoría de las localizaciones. El mapa oficial del Ejecutivo autonómico señala los diversos puntos repartidos entre la zona del Pla, Colònia de Sant Jordi, Santa Ponça o Playa de Palma.

El ansiado 12 de agosto, Carbonell hará "observación científica". Según detalla, "lo suyo es estar muy cerca del mar". El astrónomo admite que este eclipse de sol total no tiene atractivo científico al producirse a 2,4 grados, es decir a dos dedos del horizonte marino, pero sí tiene un gran interés fotográfico. Este experto realizó el avistamiento en mayo de 2025 de la sonda espacial soviética Cosmos 482 cuando cruzaba el cielo sobre la constelación del Águila, a una velocidad superior a los 28.000 kilómetros por hora, hasta que finalmente cayó en el océano Índico. "Registramos el avistamiento y lo pasamos a la NASA", recuerda.