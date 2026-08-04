Prohens exige un plan específico para Baleares tras la muerte de 17 personas tratando de llegar en patera: "No podemos normalizar esta tragedia"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado este martes al Gobierno de España un plan específico para hacer frente a la emergencia migratoria que vive Baleares después de que 17 personas hayan muerto tratando de alcanzar el archipiélago en una patera que permaneció 15 días a la deriva. La líder del Ejecutivo autonómico ha acusado al Gobierno central de "mirar hacia otro lado" y de negar la gravedad de la situación.

"La cara más dura de la crisis migratoria vuelve a golpear las Islas Baleares", ha afirmado Prohens en un mensaje difundido a través de las redes sociales, en el que ha lamentado la muerte de los migrantes y ha insistido en la necesidad de una respuesta específica para el archipiélago.

La presidenta ha señalado que "las mafias siguen jugando con la vida de personas desesperadas" y ha cargado contra quienes sostienen que la situación migratoria está mejorando. "Solo quien niega la realidad y huye de su responsabilidad puede decir que las cifras mejoran", ha asegurado.

En este sentido, Prohens ha advertido de que Baleares "no puede normalizar esta tragedia" y ha exigido al Ejecutivo central que deje de "mirar hacia otro lado". "El Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado. Exijamos un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que viven las Islas Baleares y actuar, de una vez, ante este drama humanitario", ha reclamado.

Las declaraciones de la presidenta llegan después de que 17 personas migrantes hayan perdido la vida intentando llegar en patera a Baleares. Según ha informado la Delegación del Gobierno, dos supervivientes de origen magrebí fueron rescatados durante la madrugada de este martes a 12,68 millas al suroeste de Mallorca y trasladados al Hospital Universitario Son Espases con signos de desnutrición y deshidratación.

De acuerdo con el relato facilitado por los supervivientes a Salvamento Marítimo, la embarcación había partido con 19 personas a bordo y permaneció 15 días a la deriva antes del rescate. Durante ese tiempo fallecieron los otros 17 ocupantes, según su testimonio. Tras conocer este relato, Salvamento Marítimo movilizó un helicóptero para rastrear la zona del posible naufragio y dio aviso a los navegantes por si pudieran localizar algún cuerpo o restos de la embarcación.

La tragedia reabre el debate sobre el incremento de la presión migratoria en Baleares, una cuestión sobre la que el Govern viene reclamando desde hace meses una respuesta diferenciada del Estado. El Ejecutivo autonómico sostiene que el archipiélago afronta una emergencia migratoria estructural y reclama más medios y un plan específico para hacer frente a una ruta que considera una de las más peligrosas del Mediterráneo occidental.

El PP pide un plan específico

Por su parte, el PP balear ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlament para exigir al Gobierno de España la aprobación inmediata de un plan específico para las islas, dotado con los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para hacer frente a una presión migratoria que ha dejado de ser una situación coyuntural para convertirse en un problema estructural.

La diputada del PP Cristina Gil ha denunciado que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado a Balears mientras las pateras no dejan de llegar y los recursos públicos están completamente desbordados". También asegura que "no podemos seguir soportando una política migratoria basada en la improvisación y el efecto llamada, que solo beneficia a las mafias que trafican con seres humanos y traslada toda la presión a unas islas que ya han llegado al límite de su capacidad de respuesta".

En este sentido, Gil ha criticado que el presidente del Gobierno "ha dejado solos a los consells, a los ayuntamientos y a los cuerpos y fuerzas de seguridad, obligándoles a asumir unas competencias y unos costes que corresponden exclusivamente al Estado". Asimismo, ha reclamado que el Gobierno y el PSOE "dejen de mirar hacia otro lado y pongan en marcha de manera urgente un plan específico para Balears que refuerce el control de fronteras, incremente los medios del Estado y garantice una respuesta eficaz frente a una situación que afecta especialmente a la isla de Formentera".

"La respuesta no puede seguir siendo el abandono y la inacción. Balears necesita más medios, más efectivos y una estrategia firme contra las mafias que se enriquecen con la desesperación de miles de personas. El Gobierno Sánchez debe asumir de una vez sus responsabilidades y dejar de trasladar las consecuencias de su fracaso en política migratoria a los ciudadanos y a las instituciones de nuestras islas", ha añadido Gil.