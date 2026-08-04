La principal estación de bombeo de aguas residuales de Ibiza reducirá su consumo eléctrico con energía solar

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), dependiente de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha instalado 78 paneles fotovoltaicos en la principal estación de bombeo de aguas residuales de Ibiza, una actuación con la que prevé reducir de forma significativa el consumo eléctrico de esta infraestructura, según explica en una nota de prensa. Esta estación se encarga de impulsar las aguas residuales hasta la depuradora, situada en la zona de Sa Coma, para su posterior tratamiento. La nueva instalación producirá más de 61.000 kWh de energía renovable al año, que se consumirán directamente en la propia infraestructura.

Según explica Abaqua, esta producción permitirá disminuir la electricidad obtenida de la red y reducir el impacto ambiental asociado al funcionamiento de la estación de bombeo.

La actuación también incrementará la eficiencia energética de una infraestructura que funciona de manera ininterrumpida durante todo el año y cuya actividad cobra especial relevancia durante los meses de verano, cuando aumenta el volumen de aguas residuales que debe gestionar el sistema.

La UTE que gestina la planta

La instalación fotovoltaica se suma a otras medidas impulsadas por Abaqua junto con la unión temporal de empresas formada por Facsa, Islasfalto y el grupo Juan Bufí para reducir el consumo energético y el impacto ambiental del servicio.

Entre estas iniciativas se encuentran el uso de una flota de vehículos de cero emisiones y la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar térmica.

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua señala que estas actuaciones forman parte de su objetivo de avanzar en una gestión más eficiente de las infraestructuras de depuración en todas las islas de Baleares y de obtener la certificación del servicio conforme a la norma ISO 50001 de gestión de la energía.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dio por finalizadas las obras de la nueva depuradora de Ibiza, ubicada en sa Coma, a mediados de noviembre de 2024. La construcción fue declarada de interés general del Estado y se incluyó en el Plan Hidrológico de Balears.

La construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ibiza y Sant Josep supuso una inversión de cerca de 44 millones de euros (43,74) cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos Feder, de 2014-2020. Y sustituyó a la vetusta planta instalada en las afueras de la ciudad de Ibiza, en la zona de ses Feixes, junto al torrente de sa Llavanera, donde vertía aguas residuales de manera constante.