"Pobres animales, por favor": críticas al castillo de fuegos artificiales del 8 de agosto en Ibiza

El anuncio del castillo de fuegos artificiales de Sant Ciriac, que lanzará 410 kilos de pólvora la noche del 8 de agosto desde el viejo Muro del puerto de Ibiza, ha generado reacciones entre los lectores de Diario de Ibiza. Aunque el espectáculo pirotécnico, como cada año, forma parte de la programación festiva y tendrá una duración aproximada de 18 minutos, varias personas han mostrado su descontento en redes sociales.

Las críticas se centran principalmente en tres cuestiones: el efecto del ruido sobre los animales, el malestar que puede causar en personas especialmente sensibles y el riesgo de incendio en pleno verano.

"¿Es necesario?", se pregunta Mary Carmen en uno de los comentarios. En la misma línea, Isa Arribas resume su rechazo con un escueto: "Venga, qué necesidad".

Animales, ruido y alternativas

Uno de los argumentos más repetidos por los lectores contrarios al castillo de fuegos es el impacto sobre los animales. "Pobres animales, por favor...", escribe Anabela Santos. Ana Rodríguez Castro también lamenta que sea una noche "para que sufran los animales", mientras que Susan Castell señala que "a los perritos les afecta mucho ese ruido".

Sergio G. Cañizares

Otros comentarios amplían la preocupación a personas mayores, niños con autismo y vecinos que sufren especialmente con el estruendo de los fuegos artificiales. Ángeles García Ortíz se pregunta si es necesario "ese ruido espantoso" y menciona a "animales, niños con autismo, personas mayores, y un largo etcétera". Gabriela Ojea también reclama que estas celebraciones deberían prohibirse por el daño que pueden provocar en animales y niños con autismo.

Entre las propuestas alternativas, Eelke Nicolai plantea sustituir los fuegos artificiales por espectáculos de drones. "Hay opción de hacer lo mismo con drones. Creo que hay que avanzar en el mundo. No más polución, no más riesgos de incendios", escribe. En su comentario añade que su perro adoptado es muy miedoso y considera que la pirotecnia es algo "de los viejos días e innecesario".

Preocupación por el riesgo de incendio

La situación de riesgo de incendio durante el verano también aparece en varias respuestas. Amm Adela opina que, "con tantos incendios", los fuegos deberían prohibirse. La cuenta Ibiza denuncia expresa una preocupación similar: "Con el altísimo riesgo de incendio en el que se encuentra Ibiza, esperemos que vaya todo bien".

Otros lectores cuestionan además el impacto ambiental del espectáculo. Guillermo Ramón compara la contaminación generada por la pólvora con la de "1.800 coches recorriendo 10.000 kilómetros" y menciona también los metales tóxicos asociados a este tipo de eventos.

El castillo de fuegos artificiales está organizado por el departamento de Presidencia del Consell de Ibiza y adjudicado a Fuegos Artificiales del Mediterráneo. Según la información difundida, el espectáculo contará con "un amplio dispositivo de seguridad en el perímetro portuario".

Pese a ello, los comentarios de varios lectores muestran que una parte de la ciudadanía reclama replantear este tipo de celebraciones, reducir su impacto o sustituirlas por alternativas menos ruidosas. El debate vuelve a repetirse en vísperas de una de las noches más señaladas de las Festes de la Terra.