Música
La jóvenes de Ibiza se preparan para su gran día en el concierto sinfónico de las Festes de la Terra
El concierto de la Jove Orquestra Sinfònica Pitiüsa en la Iglesia de Santo Domingo contará con la participación de más de 40 jóvenes músicos de Ibiza este domingo
En Can Ventosa retumban las notas de la 'Sinfonía número 8 en si menor 'Inacabada', D. 759' de Franz Schubert. No es obra de un altavoz conectado mediante bluetooth a un móvil con suscripción a Spotify, como suele ser habitual en pleno siglo XXI. Es una cuarentena de jóvenes que han arrastrado sus, algunos más ligeros, otros más pesados, instrumentos de cuerda, viento y percusión hasta la primera planta del espacio cultural.
La Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa se prepara para el concierto sinfónico con motivo de las Festes de la Terra de este domingo a las 21.30 horas en la Iglesia de Santo Domingo de Dalt Vila. La dirección corre a cargo de Pablo García-Ortiz y cuenta con el solista de clarinete Marc Ribas Sastre.
Tras una breve presentación de su recorrido y un cordial agradecimiento a la colaboración de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ibiza, comienza el ensayo general de las piezas: la de Schubert, 'Concertino para clarinete y orquestra, op. 26' de Carl Maria von Weber y la apertura de 'El Barbero de Sevilla', de Gioachino Rossini.
Indicaciones del director
"Es una orquesta que nació en agosto del año pasado, hace exactamente un año", explica García-Ortiz. Esta surgió, según el director, por "la necesidad que tienen todos estos jóvenes de hacer música sinfónica juntos". García-Ortiz recuerda que empezaron a ensayar en agosto del año pasado y que su primer concierto fue en febrero, "cuando hicimos la primera sinfonía de Beethoven".
El repertorio sinfónico en el que se inspiran y que tratan de tocar incluye composiciones de autores que van desde Beethoven a Mozart, Haydn y Brahms. "Este es el repertorio que es original para la Orquesta Sinfónica y, por desgracia, en la Orquesta Pitiusa tenemos ocasiones justas para poder tocarlo", asevera García-Ortiz. El director mantiene que dado que hay nuevas generaciones "con mucho talento", decidieron unirse "para hacer música sinfónica juntos": "De esa ilusión nació la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa".
En el concierto contarán con más de 40 músicos, la mayoría de ellos en la sala, impacientes de poder empezar a tocar. Expectante también está el director, que predice que la Iglesia de Santo Domingo va a estar "super llena" y que "va a ser un orgullo" para todos ellos, no solo llenar la sala, sino demostrar que "esta isla tiene mucho talento, muchas ilusión y muchas ganas de hacer música".
Uno de los jóvenes protagonistas: el clarinete
Tras la intervención del director y del concejal de Juventud, Manuel Jiménez, toca el turno de los protagonistas de la jornada: los jóvenes músicos. Se han aguantado la risa nerviosa como campeones hasta que toca el turno de que salga alguno de ellos a decir la suya. Todos señalan al solista Marc Ribas como la víctima.
"Tengo 16 años, toco el clarinete y para mí formar parte de esta orquesta es un privilegio: hay muchas opciones para tocar repertorio sinfónico y hacerlo aquí, con tus amigos y gente joven como tú, es muy divertido. Me lo paso muy bien, la verdad", asegura el joven, que hace nueve años empezó a estudiar música. Sobre cómo vive el poder tocar como solista en las Festes de la Terra explica que le provoca "mucha ilusión": "Tocar delante de toda la gente, de mis amigos y familiares es como un sueño cumplido". En este sentido, destaca que ha asistido muchas veces a los conciertos como vecino y hacerlo ahora como solista de la orquesta es "un gran honor".
La intervención del Ayuntamiento
El concejal Manuel Jiménez asiste al ensayo para "invitar a todo el mundo a venir al concierto". Además de los de la orquesta anima al resto de jóvenes de Vila y de la isla a que asistan: "Que participen en las fiestas, que puedan venir y fer terra i ciutat". También, anima a los jóvenes presentes a que "sigan rodando y hagan lo que saben hacer: tocar música", entre varias cosas.
Es la segunda vez que se hace un concierto de este tipo en las fiestas: "El año pasado se inauguró, pero este año, el Ayuntamiento ha intentado ayudarlos en todo lo que puede. Ellos mismos han venido de frente a pedir lo que necesitaban", comenta Jiménez. Aun así, asegura que todo lo que han pedido los jóvenes es ayuda logística y cesión de espacios: "No han pedido ayuda financiera en ningún momento". El concejal anima a otros colectivos a pedir lo que necesiten del Consistorio: "Tienen la puerta abierta".
Finalmente, recalca que el escenario que se les ofrece será apropiado para el recital, no solo por el espacio para que pueda acudir el público, sino a nivel sonoro: "Ellos [los músicos] dicen que es un buen sitio para tocar música porque se oye muy bien".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
- Ampliado el proceso contra la trama rusa de blanqueo que quería comprar dos discotecas en Ibiza
- Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
- El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
- La Policía Local de Sant Antoni está bajo mínimos a causa de varias bajas y la extenuación de los agentes
- María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: 'No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas
- Manumission' vuelve en Ibiza con Mike y Claire McKay: 'Es nuestra verdadera historia de amor
- Los vecinos de Casa Lola, aterrorizados: 'Entro en casa, cierro las rejas metálicas y no salgo