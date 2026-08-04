La jóvenes de Ibiza se preparan para su gran día en el concierto sinfónico de las Festes de la Terra

En Can Ventosa retumban las notas de la 'Sinfonía número 8 en si menor 'Inacabada', D. 759' de Franz Schubert. No es obra de un altavoz conectado mediante bluetooth a un móvil con suscripción a Spotify, como suele ser habitual en pleno siglo XXI. Es una cuarentena de jóvenes que han arrastrado sus, algunos más ligeros, otros más pesados, instrumentos de cuerda, viento y percusión hasta la primera planta del espacio cultural.

La Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa se prepara para el concierto sinfónico con motivo de las Festes de la Terra de este domingo a las 21.30 horas en la Iglesia de Santo Domingo de Dalt Vila. La dirección corre a cargo de Pablo García-Ortiz y cuenta con el solista de clarinete Marc Ribas Sastre.

Tras una breve presentación de su recorrido y un cordial agradecimiento a la colaboración de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ibiza, comienza el ensayo general de las piezas: la de Schubert, 'Concertino para clarinete y orquestra, op. 26' de Carl Maria von Weber y la apertura de 'El Barbero de Sevilla', de Gioachino Rossini.

La Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa prepara su próximo concierto en Can Ventosa / Vicent Marí

Indicaciones del director

"Es una orquesta que nació en agosto del año pasado, hace exactamente un año", explica García-Ortiz. Esta surgió, según el director, por "la necesidad que tienen todos estos jóvenes de hacer música sinfónica juntos". García-Ortiz recuerda que empezaron a ensayar en agosto del año pasado y que su primer concierto fue en febrero, "cuando hicimos la primera sinfonía de Beethoven".

El repertorio sinfónico en el que se inspiran y que tratan de tocar incluye composiciones de autores que van desde Beethoven a Mozart, Haydn y Brahms. "Este es el repertorio que es original para la Orquesta Sinfónica y, por desgracia, en la Orquesta Pitiusa tenemos ocasiones justas para poder tocarlo", asevera García-Ortiz. El director mantiene que dado que hay nuevas generaciones "con mucho talento", decidieron unirse "para hacer música sinfónica juntos": "De esa ilusión nació la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa".

La orquesta ensaya con los contrabajos en primer plano. / Vicent Marí

En el concierto contarán con más de 40 músicos, la mayoría de ellos en la sala, impacientes de poder empezar a tocar. Expectante también está el director, que predice que la Iglesia de Santo Domingo va a estar "super llena" y que "va a ser un orgullo" para todos ellos, no solo llenar la sala, sino demostrar que "esta isla tiene mucho talento, muchas ilusión y muchas ganas de hacer música".

Uno de los jóvenes protagonistas: el clarinete

Tras la intervención del director y del concejal de Juventud, Manuel Jiménez, toca el turno de los protagonistas de la jornada: los jóvenes músicos. Se han aguantado la risa nerviosa como campeones hasta que toca el turno de que salga alguno de ellos a decir la suya. Todos señalan al solista Marc Ribas como la víctima.

El director guía a los jóvenes músicos durante el ensayo. / Vicent Marí

"Tengo 16 años, toco el clarinete y para mí formar parte de esta orquesta es un privilegio: hay muchas opciones para tocar repertorio sinfónico y hacerlo aquí, con tus amigos y gente joven como tú, es muy divertido. Me lo paso muy bien, la verdad", asegura el joven, que hace nueve años empezó a estudiar música. Sobre cómo vive el poder tocar como solista en las Festes de la Terra explica que le provoca "mucha ilusión": "Tocar delante de toda la gente, de mis amigos y familiares es como un sueño cumplido". En este sentido, destaca que ha asistido muchas veces a los conciertos como vecino y hacerlo ahora como solista de la orquesta es "un gran honor".

La intervención del Ayuntamiento

El concejal Manuel Jiménez asiste al ensayo para "invitar a todo el mundo a venir al concierto". Además de los de la orquesta anima al resto de jóvenes de Vila y de la isla a que asistan: "Que participen en las fiestas, que puedan venir y fer terra i ciutat". También, anima a los jóvenes presentes a que "sigan rodando y hagan lo que saben hacer: tocar música", entre varias cosas.

Es la segunda vez que se hace un concierto de este tipo en las fiestas: "El año pasado se inauguró, pero este año, el Ayuntamiento ha intentado ayudarlos en todo lo que puede. Ellos mismos han venido de frente a pedir lo que necesitaban", comenta Jiménez. Aun así, asegura que todo lo que han pedido los jóvenes es ayuda logística y cesión de espacios: "No han pedido ayuda financiera en ningún momento". El concejal anima a otros colectivos a pedir lo que necesiten del Consistorio: "Tienen la puerta abierta".

Pablo García-Ortiz (izquierda) y Manuel Jiménez (derecha) con la orquesta de fondo. / Vicent Marí

Finalmente, recalca que el escenario que se les ofrece será apropiado para el recital, no solo por el espacio para que pueda acudir el público, sino a nivel sonoro: "Ellos [los músicos] dicen que es un buen sitio para tocar música porque se oye muy bien".