Reivindicación histórica de los vecinos: Las obras del peligroso cruce de Forada, uno de los puntos negros de Ibiza, a punto de acabar

Las obras del cruce de Forada, uno de los más peligrosos de la isla, están a apenas dos semanas de terminar. El proyecto de obra corresponde a una reclamación histórica de los vecinos, que pedían más seguridad en esta intersección donde se cruzan la carretera de Forada, que une Santa Gertrudis con Sant Antoni, y la PMV-812-1, que une el pueblo de Santa Agnès con Sant Rafel.

Las obras salieron a licitación en diciembre de 2024 por un importe de 360.289 euros, pero el concurso quedó desierto. Ya en agosto de 2025, el Consell de Ibiza volvió a sacar las obras a licitación por un importe de 630.289 euros. Las obras fueron finalmente adjudicadas a la empresa Islasfalto S.L.

Las obras están dirigidas a mejorar la seguridad vial del cruce / Vicent Marí

Un cruce peligroso

En este cruce comparten esquina el Mercat de Forada, el restaurante Can Tixedó, el CEIP Buscastell y la capilla de la Puríssima Concepció. Además, numerosos vecinos recorren a diario estas carreteras y en ocasiones llegan al cruce a una velocidad demasiado elevada, lo que da lugar a muchos sustos y algunos accidentes.

"La mejor obra no es la que genera una noticia, sino la que evita noticias. Este cruce era famoso por los accidentes y por los sustos que había constantemente, y lo que busca esta obra precisamente es no hacer una gran obra, sino evitar grandes sustos", valoró el conseller de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan.

"El cruce de Can Tixedó es un cruce pequeño pero matón, porque tiene muchos equipamientos: tiene una escuela, tiene un centro social, tiene un mercado, tiene un aparcamiento, es decir, es un cruce realmente complicado y es un cruce donde, además, suele haber excesos de velocidad", recalcó.

Además, Juan reveló que tanto el Consell como el Ayuntamiento habían reclamado a la Dirección General de Tráfico la colocación de un radar de velocidad, solicitud que fue denegada. "Decidimos hacer una serie de obras para mejorar la seguridad y obligar a los coches a reducir la velocidad y a mejorar la seguridad de este cruce", aseveró.

Uno de los pasos de zebra elevados junto a los 'dientes de dragón' / Vicent Marí

Nuevos elementos de seguridad vial

La obra, que está a apenas dos semanas de finalizar, ya ha ejecutado la construcción de pasos de cebra elevados, pintura vial en forma de 'dientes de dragón' para avisar a los conductores de que están entrando en una zona urbana, muros de piedra nuevos, iluminación urbana, paradas de autobús y barandillas de contención para evitar que los niños crucen la carretera por sí mismos. "Son obras que por pequeñas no dejan de ser importantes", recalcó el conseller.

Por su parte, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, recalcó las reclamaciones de los vecinos en cuanto a la seguridad del cruce: "Es una carretera donde los que vienen de Sant Antoni y quieren subir para ir en dirección Sant Mateu se cruzaban con la carretera que comunica Sant Rafel con Corona, que tiene bastante velocidad y hacía que a veces hubiera más sustos que accidentes, por lo que era necesario mejorarlo".

También recalcó el embellecimiento del cruce gracias a los muros de piedra: "Ahora, con esta nueva iluminación, se ve mucho mejor de noche y, además, se ha embellecido toda la zona con aquellos muros de piedra, que quedan muy bien con este entorno rural y los vecinos están contentos".

El conseller de Seguridad Vial, Mariano Juan, y el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, durante las declaraciones a la prensa / Vicent Marí

Otras actuaciones en el municipio

Serra aprovechó para sacar a relucir el conjunto de obras que se están ejecutando en el municipio de Sant Antoni: "Este año llevamos presupuestos por valor de cinco millones de euros para asfaltar todo el barrio de ses Païsses y también algunas calles de Sant Antoni". También hizo hincapié en la renovación y la impermeabilización de instalaciones deportivas, "cinco cubiertas a las que les hacía mucha falta", además de la reforma integral del pabellón de Quartó de Portmany.

"Quedan muchas obras en marcha, mucho dinero en marcha, que es lo que quiere la gente, que el dinero no se queden en los ayuntamientos sino que se invierta en el beneficio de nuestros residentes", agregó. También sacó a relucir las obras del parque de ses Païsses, que será "el más grande de la isla" y que cuenta con un presupuesto de más de dos millones de euros provenientes de un préstamo.