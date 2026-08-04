La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: "No había tregua, todos los días eran una fiesta", recuerda Antonia Rb

Manumission vuelve a Ibiza y el anuncio ha refrescado a muchos la memoria de una época en la que se asocia la isla con libertad, excesos y despreocupación. La fiesta creada por Mike McKay y Claire Davies, uno de los grandes iconos de la noche ibicenca de los años 90 y principios de los 2000, prepara su regreso con una propuesta que quiere recuperar parte de aquel espíritu: sin móviles, sin zonas VIP y sin anunciar a los dj.

El retorno está inspirado en el libro 'Motel', de Claire Davies, y tendrá lugar en el Club 528, Pikes y Bar M entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre. La intención de sus creadores es que el público entre en un ambiente que recuerde a finales de los 90, pero no como una simple fiesta nostálgica, sino como una experiencia nueva construida sobre aquella energía.

Ante este regreso, Diario de Ibiza ha preguntado a sus seguidores en Facebook: '"¿Cuál es tu mejor recuerdo de aquellas fiestas?'. Las respuestas muestran una mezcla de nostalgia, entusiasmo y también alguna crítica, aunque la mayoría coincide en una idea: para muchos, aquellas noches marcaron una época irrepetible.

"Esa época fue muy divertida", recuerda Antonia Rb, que menciona también "la barra del coco loco" y resume el ritmo de aquellos años con una frase: "No había tregua, todos los días eran una fiesta".

Marga Torres también mira atrás con nostalgia: "Vuelve... pero nunca será igual que esos maravillosos años... Esa Ibiza de antes... Era Ibiza...". Una sensación que repiten otros lectores, como Brigitte Ysaye, que lo resume de forma tajante: "No va a ser nunca lo mismo. Imposible".

De Manumission al 'Carry On'

Uno de los recuerdos más repetidos no se queda solo en la fiesta principal, sino en todo lo que ocurría después. El mítico Carry On, los afters y los desplazamientos entre discotecas forman parte de la memoria colectiva de quienes vivieron aquella Ibiza.

"El viaje desde Manumission a Carry On era una locura", recuerda Brendan John, que asegura que en una ocasión acabaron coincidiendo con gente de Cocoon en un control de alcoholemia y, sin saber muy bien cómo, terminaron todos en Space.

Imagen de archivos de Manumission. / Manumission

Miguel Ángel Povedano Aroca lo tiene claro: "Lo mejor, el Carry On en Space". También Apache Gold recuerda "las fiestas que montaban en Privilege y luego en el after en Space", y añade una frase que resume el sentir de muchos comentarios: "La Ibiza que molaba, sin postureo y mamoneo".

La comparación con el presente aparece en varias respuestas. Yolanda Badia Alcalá recuerda que "las fiestas siempre fueron divertidas y lo pasábamos de maravilla", y lamenta que "hoy en día solo hay postureo".

"Fue el mejor momento de todos"

Para otros lectores, Manumission queda directamente asociada a una edad dorada de la noche ibicenca. "Fue el mejor momento de todos", afirma Franzy Franz. Emmanuelle Collard lo resume con un "para siempre en mi mente", mientras Chantal Ibiza recuerda aquellos años con un expresivo: "¡Ufffff, qué mágico todo!".

También hay recuerdos muy concretos. José Ramón Parra Recalde rememora la primera vez que vio la fiesta en Ku Ibiza: "Flipé, literalmente". Alex Garcia Rodriguez recuerda una noche en la que "toda la discoteca" estaba disfrazada de animales de la sabana africana, con gacelas y guepardos, y música en directo de Fischerspooner, probablemente a principios de los 2000.

Imagen de archivo de Manumission. / Manumission

Entre los comentarios también aparecen quienes valoran el papel de Manumission en la historia de la noche de la isla. "Me parece genial... fueron pioneros", apunta Antonio Ripoll.

No todas las reacciones, sin embargo, fueron positivas. Algunos lectores reciben el regreso con escepticismo o rechazo. Barbie Polar escribió: "Que se vuelvan a la Gran British con sus mierdas de fiestas", mientras Vicent Ferrer responde con ironía que recuperar Manumission en Ibiza "hace crecer nuestro intelecto y calidad de vida".

El debate deja claro que Manumission no fue una fiesta cualquiera. Para unos representa una Ibiza irrepetible, libre y sin postureo. Para otros, forma parte de un modelo de ocio que prefieren dejar atrás. Su regreso, en cualquier caso, ya ha conseguido algo antes incluso de llevarse a cabo: que muchos vuelvan a hablar de aquellas noches como si hubieran ocurrido ayer.