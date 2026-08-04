La luna de miel más ‘spicy’ de Mel C en Ibiza

Melanie Chisholm, conocida mundialmente como Mel C y por haber formado parte de las 'Spice Girls', ha elegido Ibiza para disfrutar de su luna de miel con el modelo y cineasta australiano Chris Dingwall.

Durante sus vacaciones, los recién casados fueron vistos en Sol d’en Serra, cerca de Cala Llonga, en el municipio de Santa Eulària. Rodeada de acantilados y conocida por sus aguas cristalinas, la cala se convirtió en uno de los escenarios principales de su escapada a la isla.

Mel C y Dingwall disfrutaron de una jornada de baño en el Mediterráneo, en la que compartieron gestos de cariño, abrazos y momentos de complicidad. La cantante mostró su característica figura atlética mientras nadaba y se relajaba junto a su marido.

La luna de miel no fue exclusivamente para dos. La pareja no estuvo sola durante su jornada. Mel C y Chris Dingwall compartieron el día con varios familiares y amigos cercanos, entre ellos Paul O’Neill, hermanastro de la cantante; Ben Forster, actor y amigo íntimo de Mel C; y Vanessa y Jase Hamilton, amigos del matrimonio.

Su boda hace pocos días en Inglaterra

La escapada llegó pocos días después de que Mel C y Chris Dingwall celebraran su boda en Cumbria, al norte de Inglaterra. La pareja ya había formalizado anteriormente su unión mediante una ceremonia civil en Australia.

Además de descansar en Sol d’en Serra, la ex Spice Girl aprovechó su estancia en Ibiza para actuar como Dj en Chinois Ibiza, donde participó en una de las fiestas de La Troya. Mel C llegó al local acompañada por su marido en un Mustang descapotable decorado al estilo de los coches de recién casados.

Ambos lucieron camisetas personalizadas con el mensaje 'Just Did It', en referencia a su reciente enlace. Durante la actuación, Mel C apareció con un velo de novia y lanzó su ramo desde la cabina del dj hacia el público.

Mel C y Chris Dingwall se conocieron a través de una aplicación de citas y tuvieron su primera cita en Sídney en noviembre de 2023. La relación se hizo pública durante el festival de Glastonbury de 2024. Dingwall le pidió matrimonio durante unas vacaciones en Mallorca, antes de que la pareja regresara a Baleares para celebrar su luna de miel en Ibiza.