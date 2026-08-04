Lucha contra los piratas en Ibiza: el sector del taxi pide al Consell que mantenga la presión ante los buenos resultados

"Desde la federación, lo que pedimos es que se mantenga la lucha contra el intrusismo y la competencia desleal". Toni Roig, presidente de la Federació Insular del Taxi de l'Illa d'Eivissa i Formentera (Fitie), valora que el Consell de Ibiza haya aumentado el control sobre los taxis pirata, en especial en las inmediaciones del aeropuerto: "Estamos todos muy agradecidos con la lucha que se está haciendo hasta ahora y que está dando resultados, pero no se puede relajar: hay que insistir, porque sigue habiendo una elevada competencia desleal y hay que seguir luchando", advierte no obstante el portavoz de los taxistas.

"Esta temporada, continuando con el plan de lucha contra el intrusismo, seguimos teniendo una presencia continua [de inspectores] en el aeropuerto 14 horas al día", explica por su parte Roberto Algaba, director insular de Transportes del Consell: "Hemos notado que, igual que el año pasado, ya no hay presencia de piratas el 95% del tiempo en este espacio" de la terminal.

"Como no pueden operar en el aeropuerto se van a otros sitios donde les cuesta más captar clientes", prosigue Algaba, y aclara que allá donde no tiene presencia el Consell, cuentan con el apoyo de las policías locales de los diferentes municipios: "Se han hecho controles con la policía local en Vila, Sant Antoni y Santa Eulària", añade.

En las últimas semanas, según Algaba, que cita a la Guardia Civil, se detectaron 14 taxis pirata. "Además, la Policía Local de Ibiza está captando prácticamente cada semana", sigue el director insular de transportes.

El problema de la demanda

"Cada vez cuesta más encontrar un taxi pirata, pero a veces queremos inmediatez en el transporte y eso provoca que haya gente que pida a otros que le lleven", justifica Algaba: "Aun así, está disminuyendo mucho la oferta. Aunque haya quien diga que ve alguno, lo importante es disminuir su presencia: ya no es como hace cuatro años, cuando se podían ver en todos sitios. El hecho de que cueste más verlos es el éxito final del plan de choque", valora.

Sobre las estafas, destaca: "Si montas en un taxi pirata y te cobra, siempre es una estafa. Da igual que cobre cinco, diez o 20 euros, están engañando al turista con una apariencia de legalidad y una actuación absolutamente ilegal, que es transportar a personas" sin licencia para ello.

En cuanto a qué le ocurre al taxi pirata cuando le pillan, Algaba recuerda que le retienen el coche y le ponen una sanción de 15.000 euros. "Siempre que haya taxis pirata se puede hacer más. Desde el Consell intentamos poner cada vez más medios, tener más inspectores, coordinar más con las policías locales"... El director insular explica que ahora están implicados "todos" los ayuntamientos de la isla, mientras que antes, "era solo el Ayuntamiento de Sant Josep", por tener el aeropuerto bajo su responsabilidad.

Aparte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Algaba considera que una ayuda "muy importante" viene por parte del propio sector del taxi: "Cuando hay una fiesta en una discoteca y detectamos que puede haber presencia de piratas, les pedimos que haya presencia de taxis y enseguida van y ofrecen el servicio que el cliente necesita. La colaboración con los taxistas y las empresas de transporte, como las empresas tradicionales de transporte de VTC, siempre es de agradecer".

Cómo va la temporada

El sector del taxi disfruta de una "buena" temporada, avanza Roig. "En julio y agosto está yendo muy bien, hay muy pocas diferencias de un año a otro". "Hemos empezado la temporada con un poco de déficit pero ahora hay picos de demanda muy altos y problemas de movilidad a todos los niveles", agrega el presidente de la Fitie.

Sobre el inicio de temporada, asegura que durante los meses de abril, mayo y junio la demanda no se ajustó a las previsiones, demasiado optimistas: "Se habían previsto ocupaciones que no se cumplieron, hubo un déficit resaltable en la demanda de servicios en comparación con el año pasado", aunque desconoce el motivo.

Por otra parte, Roig explica que todas las carreteras de la isla están colapsadas: "No hay ninguna carretera que destaque muchísimo más que otra, pero está claro que los accesos al aeropuerto, a Marina Botafoc, al centro de Vila y a las discotecas en horarios punta son las que más tráfico acumulan. Hay más atascos, colas, esperas y hay que armarse de paciencia", lamenta el presidente del Fitie.

"La gente se quiere mover a la misma hora al mismo lugar y esto es una isla", comenta Roig: "Resulta que está todo rodeado de agua y convendría recordarlo. Los niveles de ocupación, de entrada de vehículos y todo lo que afecte al territorio de Ibiza debería tenerse en cuenta".

El presidente del Fitie explica que esta temporada predomina el turista que se queda menos noches a dormir. "Hay un pico de ocupación muy elevado los fines de semana y luego se relaja bastante el resto de la semana", apunta Roig.

Agresiones a taxistas

Desde la Fitie condenan todos los actos de incivismo de turistas y usuarios, como la agresión a una taxista el pasado sábado por un grupo de turistas. "Desde la Fitie mandamos nuestro apoyo a la persona afectada", mantiene Roig, y destaca que actuaciones como la del sábado son muy puntuales: "No es habitual ni este año ni en años anteriores. No pasa cada día, ni mucho menos".

Aunque el uso de cámaras y otros materiales para la prevención y protección de los profesionales ni está financiado ni es obligatorio, sí que desde el colectivo se "mueve ficha" para promover su uso. Además, asevera que hacen lo posible por estar interconectados en todo momento. "La mayoría de veces que ocurre algún tipo de agresión se mitiga [sus efectos] o se puede consultar entre compañeros", aclara.

Roig destaca además que aunque no sea algo que se repita cada día, lo ocurrido "no le quita gravedad a los hechos".