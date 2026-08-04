La caída en picado del número de hipotecas que se han constituido en Ibiza y Formentera, en concreto un 12%, en los cinco primeros meses del año con respecto al mismo periodo del año pasado. La firma de este tipo de operaciones inmobiliarias requiere de elevadas cantidades de dinero, ya que el crédito medio en las Pitiusas alcanza ya los 442.000 euros, 2,6 veces más que la media española. También cae la venta de viviendas, un 9%. Hasta mayo, se contabilizaron 818 operaciones de este tipo frente a las 749 del mismo periodo de 2025.

Llama la atención

La aparición de otro ejemplar de gineta atropellado en la red viaria ibicenca, en esta ocasión en la zona de es Rafal Trobat. La subespecie Genetta genetta isabelae es endémica de la isla y es especialmente renuente al contacto con el ser humano, por lo que es difícil encontrarse con un ejemplar. En los últimos años, no obstante, se están viendo bastantes en diferentes puntos de la isla.

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El repunte en la venta de refrescos como consecuencia de las altas temperaturas. Ha crecido un 33% respecto al año pasado e incluso la demanda de hielo en los supermercados se disparó un 25% en julio con respecto al mismo mes de 2025.