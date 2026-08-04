Jóvenes y mayores de 30 años de Sant Antoni ya pueden solicitar ayudas para el alquiler

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales al alquiler de vivienda correspondientes a 2026. El Consistorio activa dos líneas de subvenciones dirigidas a facilitar el acceso y el mantenimiento de la vivienda habitual entre los residentes del municipio. Las solicitudes podrán presentarse del 5 de agosto al 2 de septiembre, tras la publicación de las convocatorias en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).

En total, el Ayuntamiento destina 70.000 euros a estas ayudas. De esta cantidad, 50.000 euros corresponden a la línea destinada a personas mayores de 30 años, gestionada por la concejalía de Bienestar Social y que este año celebra su segunda convocatoria. Los otros 20.000 euros se reservan para la línea dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años, impulsada por la concejalía de Juventud y activa desde 2021.

En ambos casos, la ayuda cubrirá el 25 % del importe de las mensualidades de alquiler justificadas, con un máximo de 1.800 euros por solicitante. El objetivo es contribuir a paliar los efectos del incremento del precio de la vivienda y facilitar el acceso a un alquiler estable en el municipio.

Ayudas para mayores de 30 años

Podrán optar a estas ayudas las personas que tengan más de 30 años en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y que estén empadronadas de forma ininterrumpida en Sant Antoni durante, al menos, los tres años anteriores.

También deberán ser titulares de un contrato de alquiler vigente, formalizado conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, correspondiente a una vivienda situada en el término municipal y que constituya su residencia habitual y permanente.

En el momento de presentar la solicitud, los beneficiarios deberán estar al corriente del pago del alquiler. La renta mensual de la vivienda no podrá superar los 1.600 euros.

Los solicitantes tendrán que estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con el propio Ayuntamiento de Sant Antoni.

Las bases establecen, además, que los miembros adultos de la unidad de convivencia estén en situación activa de empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, con un mínimo de 90 días ininterrumpidos antes del día de publicación del extracto de la convocatoria en el BOIB. Se contemplan excepciones para quienes acrediten circunstancias justificadas, como discapacidad, estudios reglados, percepción de pensiones o dedicación al cuidado de familiares.

En cuanto a los ingresos, el nivel de renta del ejercicio 2025 o del último ejercicio declarable de la unidad de convivencia no podrá superar los 16.800 euros cuando esté integrada por una sola persona. Este límite se incrementará en 4.200 euros por cada miembro adicional.

No podrán beneficiarse de estas ayudas quienes sean propietarios o usufructuarios de otra vivienda en España, salvo en los supuestos previstos en las bases, ni aquellas personas que mantengan vínculos familiares o societarios con el arrendador.

Ayudas para jóvenes

La convocatoria para jóvenes está dirigida a personas de entre 18 y 30 años empadronadas en Sant Antoni de forma ininterrumpida durante, al menos, 12 meses.

Los solicitantes deberán ser titulares de un contrato de alquiler de vivienda en vigor correspondiente a un inmueble situado en el municipio, estar al corriente del pago de las rentas y no ser propietarios de otra vivienda en España.

Tampoco podrán mantener una relación de parentesco de primer o segundo grado con el arrendador de la vivienda.

La renta mensual del alquiler no podrá superar los 1.600 euros. En este caso, los ingresos de la unidad de convivencia no podrán exceder los 33.600 euros.

Presentación de solicitudes

El plazo de presentación será de 20 días hábiles, entre el 5 de agosto y el 2 de septiembre. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, mediante el trámite correspondiente a cada convocatoria, o de forma presencial en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC), con cita previa llamando al teléfono 971 340 111.

Los trámites habilitados son “Bienestar Social. Subvenciones al alquiler de vivienda para mayores de 30 años del municipio de Sant Antoni de Portmany” y “Juventud. Subvenciones al alquiler de vivienda para jóvenes del municipio de Sant Antoni de Portmany”. Las ayudas son compatibles con otras subvenciones concedidas por administraciones públicas o entidades privadas. Las bases completas de ambas convocatorias pueden consultarse en la sede electrónica y en la página web municipal, www.santantoni.net.