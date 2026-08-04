José Martínez Franco, nuevo deán de la Catedral de Ibiza

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, ha nombrado a monseñor José Martínez Franco nuevo deán del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral. El sacerdote sucede en el cargo a monseñor Lucas Ramón Torres, fallecido el pasado 20 de junio.

El nombramiento se ha hecho público después de que el obispo lo comunicara al Cabildo Catedralicio. José Martínez Franco tomará posesión como deán este martes, 4 de agosto.

El deán es el canónigo encargado de presidir el Cabildo, el colegio de sacerdotes al que corresponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Catedral. También debe asumir las tareas que le encomienden el derecho canónico, los estatutos del propio Cabildo o el obispo de la diócesis.

Además de su nueva responsabilidad, José Martínez Franco es vicario general de la diócesis de Ibiza y párroco de las parroquias de San Pedro, en Dalt Vila, y de Sant Antoni.