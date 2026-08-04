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Interceptadas 15 personas en una patera a 30 millas al suroeste de Ibiza

En el operativo han intervenido efectivos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del puesto de Sant Josep

Imagen de archivo de una patera y chalecos salvavidas abandonados por migrantes.

Imagen de archivo de una patera y chalecos salvavidas abandonados por migrantes. / Javier Parejo

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Redacción Digital

Ibiza

Un total de 15 personas de origen magrebí han sido interceptadas esta madrugada mientras navegaban en una patera en aguas situadas a 30 millas al suroeste de la costa de Ibiza, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El incidente relacionado con la migración irregular hacia territorio español a través de las islas se ha producido a las 5.15 horas de este martes, 4 de agosto. En la actuación han intervenido Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del puesto de Sant Josep de Sa Talaia.

Por el momento, y como suele ser habitual, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la llegada ni sobre el estado de las personas interceptadas. Tampoco si hay mujeres embarazadas o menores.

Otra patera rescatada el lunes

Este nuevo rescate se produce apenas un día después de la interceptación de otra patera en aguas próximas a Formentera. Este lunes a las 17.09 horas, fueron rescatadas 16 personas de origen magrebí que navegaban en una embarcación detectada a seis millas al sureste de la isla, según informó también la Delegación del Gobierno.

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En ese dispositivo participaron unidades del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y también la Guardia Civil de Sant Josep.

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