Ibiza vigilará los 'parkings' de larga duración con lectores de matrículas

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado, durante la sesión plenaria celebrada este martes, la adquisición y la instalación de un sistema de lectura automática de matrículas en vehículos de la Policía Local para controlar el estacionamiento de larga duración en las calles de la ciudad.

La propuesta, presentada por Vox, considera que "deben retirarse aquellos vehículos que llevan meses aparcados en el mismo lugar, ya que ocupan plazas de estacionamiento que son vitales para el resto de la ciudadanía", según ha indicado el concejal de Vox Luis Astorri.

Por su parte, la edil de Unidas Podemos Guadalupe Nauda se ha mostrado totalmente en contra de esta propuesta: "Es algo que perjudicaría a los ciudadanos. Me parece una barbaridad que, a las 72 horas, se retiren los vehículos estacionados en el mismo sitio".

En términos similares se ha pronunciado el concejal del PSOE Jordi Salewski: "Nos preocupa que se acepte esta moción, ya que es una manera de perseguir a la gente".

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha replicado que esta iniciativa "no tiene afán recaudatorio. La ordenanza municipal de vehículos tiene sentido y ha supuesto una mejora".

Otras medidas aprobadas

En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento también ha aprobado definitivamente el convenio urbanístico que permitirá avanzar en el desarrollo del suelo industrial previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2023 en el ámbito de Can Bernat Sud.

Además, se ha acordado desistir del procedimiento de aprobación del Reglamento municipal del servicio de aparcamiento del bulevar Abel Matutes, con acceso desde la carretera EI-10, y dejar sin efecto la tramitación iniciada para esta normativa.

Por último, el pleno ha aprobado las bases para la concesión de 13 nuevas licencias fijas de autotaxi, una decisión sustentada en la actualización del estudio técnico sobre las necesidades del servicio, que constata el aumento sostenido de la demanda y la consolidación de una actividad turística cada vez más desestacionalizada. Con esta ampliación, el municipio alcanzará las 174 licencias fijas, reforzando la capacidad del servicio para atender las necesidades de movilidad de residentes, trabajadores y visitantes durante todo el año.