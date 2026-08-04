Doce horas esperando en Urgencias: el Sindicato de Enfermería denuncia la saturación del Hospital Can Misses de Ibiza

El servicio de Urgencias del Hospital Can Misses está registrando esperas de hasta 12 horas durante los últimos días, según ha denunciado este martes el Sindicato de Enfermería, Satse, que atribuye esta situación al fuerte incremento de la demanda asistencial durante el verano y a la falta de un refuerzo suficiente de las plantillas de Enfermería.

Satse Illes Balears advierte de que la saturación se ha convertido en una constante en Ibiza durante la temporada turística, cuando el aumento de población multiplica la actividad sanitaria de la isla. Esta presión no afecta únicamente al hospital, apuntan, sino que también se traslada a los centros de Atención Primaria y al servicio de emergencias del 061.

El sindicato sostiene que numerosos centros de salud situados en las zonas con mayor afluencia turística están trabajando "por encima de su capacidad". Al mismo tiempo, asegura que los servicios atendidos por el 061 se han triplicado debido al incremento de la población y al aumento de los traslados entre centros sanitarios, una situación provocada por la saturación y la falta de camas hospitalarias.

Esta situación, señala Satse, "incrementa la carga de trabajo de las enfermeras, retrasa la atención a los pacientes y genera una tensión permanente tanto entre los profesionales como entre los usuarios".

"No podemos normalizar que las enfermeras trabajen cada día al límite mientras el Ib-Salut mira hacia otro lado. La presión asistencial tiene consecuencias directas sobre la salud física y emocional de los profesionales", denuncia la organización sindical.

Saturación en el conjunto de Baleares

La situación en el Hospital Can Misses forma parte, según Satse, de "un problema que afecta al conjunto de los servicios sanitarios de Baleares". El sindicato asegura que el aumento estacional de la población, la falta de profesionales y la ausencia de medidas eficaces por parte del Ib-Salut, generan una presión "insostenible" en las urgencias hospitalarias, la Atención Primaria y los servicios de emergencias.

El escenario más preocupante se encuentra actualmente en el Hospital Universitario Son Llàtzer, en Mallorca, donde durante julio hubo una media diaria de 35 pacientes pendientes de ingreso. El sindicato critica que, pese a esta situación, una de las plantas del centro continúe cerrada, lo que impide disponer de más camas para descongestionar el servicio.

"La profesión está sosteniendo el sistema sanitario a costa de un enorme sobreesfuerzo. No se puede normalizar que cada verano se repitan las mismas escenas de urgencias colapsadas, profesionales agotados y pacientes esperando durante horas", advierte Satse.

El sindicato reclama al Ib-Salut medidas "inmediatas" para reducir la sobrecarga de los profesionales y garantizar que hospitales, centros de salud y servicios de emergencias "cuenten con los recursos necesarios para ofrecer una atención sanitaria de calidad durante los meses de mayor presión asistencial".