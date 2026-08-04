Salud niega una situación "asfixiante" en Urgencias y asegura que los hospitales funcionan con «absoluta normalidad»

La consellera de Salud, Manuela García Romero asegura que las unidades de Urgencias de los hospitales de Baleares, incluida la del sistema sanitario de Ibiza, funcionan con «absoluta normalidad» pese al incremento de población y de la demanda asistencial propio de los meses de verano. La responsable de la sanidad pública de la Comunidad Autónoma ha respondido de esta forma, al término de una visita al Banco de Sangre y Tejidos, al comunicado del sindicato de enfermería Satse, en el que advierte de una situación "asfixiante" en los servicios de Urgencias.

Aunque la denuncia sindical hacía referencia principalmente a Son Llàtzer, en Mallorca, la consellera extiende su respuesta al conjunto de los hospitales de las islas y defiende que no existe en estos momentos ninguna circunstancia extraordinaria. «La situación en las áreas hospitalarias es de absoluta normalidad para el periodo en el que nos encontramos», asevera, y añade que el número de pacientes atendidos en Urgencias es similar al de otros veranos y que las previsiones realizadas por el Govern se están cumpliendo.

Esta planificación resulta especialmente relevante en Ibiza, donde la población aumenta notablemente durante la temporada turística y la red sanitaria debe atender tanto a los residentes como a los miles de visitantes que llegan a la isla.

Refuerzo de las plantillas para el verano

La consellera señala que el Govern había previsto incorporar alrededor de 1.300 profesionales durante la campaña estival, entre enfermeras y técnicos auxiliares de cuidados de enfermería. De las aproximadamente 720 enfermeras contempladas en esta planificación, el 92% ya se encuentra contratado y trabajando, según los datos aportados por la responsable de Salud.

La consellera recuerda que cada verano se refuerzan las plantillas para compensar el aumento de la población y las vacaciones de los profesionales sanitarios. También asegura que este año es el que menos camas hospitalarias se han cerrado en Baleares, con el objetivo de mantener la capacidad asistencial durante los meses de mayor presión.

Además, destaca que el sistema sanitario balear atiende actualmente unas 40.000 tarjetas sanitarias más que al inicio de la legislatura, un incremento que, según reconoció, supone una mayor carga para los hospitales.

Pese a ello, insiste en que "los hechos y los datos" no muestran una situación excepcional y que todas las áreas de Urgencias están funcionando "con normalidad".

Respuesta a la denuncia de Satse

El sindicato había advertido de que en Son Llàtzer se registró durante julio una media diaria de 35 pacientes pendientes de ingreso. Preguntada por esta cifra, la consellera consideró que no supone por sí misma una presión extraordinaria para un hospital. "Treinta y cinco pacientes no suponen ningún tipo de presión a la hora de poder ingresarlos, sobre todo porque hay camas donde ingresar", asegura.

La responsable autonómica no ofrece cifras específicas sobre el Hospital Can Misses ni sobre el número de pacientes pendientes de ingreso en Ibiza, pero insiste en que la situación de normalidad se extiende a todos los hospitales públicos de Baleares.

Llamamiento a donar sangre también desde Ibiza

Durante el acto, la consellera ha realizado además un llamamiento a los ciudadanos de las islas para que donen sangre durante el verano, una época en la que las reservas suelen disminuir debido a las vacaciones y a los desplazamientos de los donantes habituales.

Baleares necesita alrededor de 200 bolsas de sangre cada día para atender la actividad de la sanidad pública y privada, además de mantener una reserva de aproximadamente 1.000 unidades ante posibles accidentes graves o emergencias con múltiples víctimas.

La consellera recuerda que las islas deben aspirar a ser autosuficientes, ya que la sangre no puede fabricarse ni sustituirse por ningún producto médico. Su disponibilidad depende exclusivamente de las donaciones voluntarias.

La mayor parte de los componentes sanguíneos se destina a pacientes oncológicos, aunque también resultan esenciales en intervenciones quirúrgicas, accidentes de tráfico, hemorragias durante el parto y tratamientos infantiles. "Son diez minutos y con cada bolsa de sangre que dones puedes salvar tres vidas", concluye la consellera, que agradece la solidaridad de los donantes y el trabajo de los profesionales del Banco de Sangre y Tejidos.