Ibiza prevé finalizar las obras del Mercat Vell a finales de septiembre

El próximo 30 de septiembre es la fecha prevista por el equipo de gobierno de Ibiza para la finalización de las obras del Mercat Vell de Vila, según ha informado el ejecutivo municipal liderado por Rafael Triguero durante la sesión plenaria celebrada este martes, 4 de agosto. Cabe recordar que las obras de reforma y mejora del Mercat Vell comenzaron el 1 de septiembre del año pasado, con un presupuesto aproximado de 200.000 euros y, en un principio, un plazo de ejecución de cinco meses.

Sin embargo, el pasado 12 de abril, el concejal de Urbanismo, Actividades y Barrios Históricos, Juan Flores Jiménez, informó de que "los restos arqueológicos identificados y las danas han retrasado las obras del Mercat Vell". El plazo de finalización se había fijado para finales de marzo, aunque el mercado tampoco reabrió en esa fecha. Desde entonces, no se había concretado un nuevo plazo para concluir los trabajos hasta la celebración de esta sesión plenaria.

Durante el pleno, la tercera teniente de alcalde y concejala de Vías Públicas y Obras, Blanca Hernández García, también ha respondido, a raíz de las preguntas formuladas por Vox, sobre el resto de las obras municipales que acumulan retrasos respecto a los plazos inicialmente previstos y ha explicado las causas de estas demoras.

La edil popular ha detallado que "las obras del polideportivo de ses Figueretes quedaron afectadas por las danas". Deberían haber acabado el pasado 31 de mayo, pero finalmente estarán terminadas el próximo 31 de agosto", apunta ahora Hernández.

Además, se ha referido a la situación de las obras del centro de baja exigencia de es Gorg, un proyecto que comenzó a gestarse hace nada menos que 18 años, aunque la primera piedra no se colocó hasta agosto de 2025. Los trabajos se detuvieron a finales del año pasado debido a la suspensión decretada debido a un problema con la baja calidad del hormigón.

Hernández, sobre las obras de es Gorg: "Volvemos a estar en marcha"

A principios de junio, según informó Diario de Ibiza, las obras de este proyecto, cuyo coste total asciende a un máximo de 7.572.337 euros, continuaban paralizadas. Ante esta situación, la tercera teniente de alcalde ha asegurado en el pleno: "Volvemos a estar en marcha. Si no hay ninguna prórroga, estará todo listo para el próximo 24 de diciembre".

Precisamente, antes del turno de preguntas, el PSOE ya había cuestionado la situación de es Gorg durante el debate de la propuesta de acuerdo para aprobar el convenio con el Consell de Ibiza destinado a la gestión del centro provisional de baja exigencia de Sa Joveria, una iniciativa que ha prosperado.

En cuanto a las obras del proyecto de instalación de tres tramos de escaleras mecánicas en la calle de Juan Ramon Jiménez, en el barrio de Puig des Molins, Hernández ha explicado que "inicialmente estaban previstas para el 8 de mayo, pero finalmente concluirán el 8 de octubre".

De este modo, el Ayuntamiento afronta los próximos meses con un calendario renovado para concluir varias actuaciones municipales que han sufrido retrasos por causas técnicas, meteorológicas o administrativas, siempre según el equipo de gobierno. Todo ello, a falta de menos de un año para las elecciones municipales en las Pitiusas.