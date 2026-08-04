Ibiza, con su historia

El investigador José María Prats Marí presentó su nuevo libro ‘La conquista de Ibiza de 1235. La operación militar’ en el claustro del Ayuntamiento de Vila y lo hizo acompañado por fieles a la cultura de la isla. A su lado estuvieron el editor Ramon Mayol, la concejala Carmen Domínguez y la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín.