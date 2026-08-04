Dónde conseguir gafas para ver el eclipse total en Ibiza

La Asociación Salvem sa Badia de Portmany ha anunciado la distribución de gafas especiales para que residentes y turistas puedan observar con seguridad el eclipse total de sol previsto para el próximo 12 de agosto. Las protecciones ya se encuentran disponibles en cinco establecimientos de diferentes puntos de Ibiza: los hoteles Bellamar, en la playa de es Pouet, y Marvell Club, en Cala de Bou; el Centro de Buceo Subsafari, en Portinatx; la Ferretería Can Toni, en Sant Antoni; y la Heladería Cucurucho, en Sant Josep.

Las gafas se entregan a cambio de un donativo de 3,50 euros por unidad o de 10 euros por tres unidades. Según informa la asociación, están homologadas para la observación solar, bloquean más del 99,9% de la luz del sol, filtran la radiación ultravioleta UVA y UVB, protegen frente a la radiación infrarroja dañina y cuentan con una densidad óptica superior a 5.

La asociación explica que es la segunda iniciativa relacionada con el eclipse que impulsa. El pasado 14 de marzo, organizó una jornada divulgativa en el salón social de Es Nàutic Sant Antoni, con la participación de la divulgadora científica Susana Malón y de la Agrupación Astronómica de Ibiza. Las intervenciones todavía pueden consultarse en el canal de YouTube de Salvem sa Badia.

Gafas homologadas. / Salvem Sa Badia

Restricciones de tráfico y zonas de observación

También recuerdan que el 12 de agosto, día del eclipse solar, está previsto que se apliquen restricciones de tráfico, inicialmente entre las 15 y las 21 horas, en lugares como Cala d’Hort, Platges de Comte, Cala Molí, Cala Tarida y Cala Bassa. Como ya anunciaron las autoridades en su momento, las medidas podrán ampliarse o modificarse en función de las necesidades que se detecten durante la jornada.

Salvem sa Badia explica, como también adelantó el Govern balear, que se han habilitado 26 zonas de observación en las islas, seis de ellas en Ibiza, dentro de los municipios de Sant Josep y Sant Antoni. Los puntos seleccionados son la costa de Sant Antoni, Cala Tarida, sa Pedrera de Punta Xinxó, Platges de Comte, Cala Vedella y Cala Gració.

Según el Ejecutivo autonómico, estas ubicaciones reúnen condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, capacidad de acogida, aparcamiento y facilidad de intervención para los servicios de emergencia, además de ofrecer una buena visibilidad del fenómeno astronómico. También se habilitará un punto de observación para la comunidad científica en el faro de la punta des Moscarter, en Portinatx.

La asociación recomienda consultar las informaciones difundidas por los ayuntamientos y seguir las indicaciones del dispositivo especial Eclipbal, coordinado por la Guardia Civil, las policías locales, las administraciones municipales y el resto de organismos que participarán en el operativo.