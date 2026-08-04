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Ibiza y Formentera cierran julio con menos paro y aumento de la contratación

El desempleo bajó un 2,8% en Eivissa pero sube casi un 6% en Formentera el mes pasado

Trabajadores de la construcción, en un edificio.

Trabajadores de la construcción, en un edificio. / Jordi Cotrina

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Fernando de Lama

Fernando de Lama

Ibiza

Ibiza y Formentera terminaron julio con 2.215 personas inscritas en las listas del paro, 2.143 en la pitiusa mayor y 72 en la menor. En conjunto, el desempleo descendió alrededor de un 2,6% respecto al mismo mes de 2025, aunque la evolución fue diferente en cada isla. En Ibiza, el número de parados se quedó en 2.143, con una bajada del 2,8% interanual, mientras que en Formentera aumentó a 72 personas, un 5,9% más que en julio pasado, aunque el número es muy pequeño. Este último incremento contrasta con el descenso del 2% registrado en el conjunto de Baleares, que cerró julio con 24.882 desempleados y se mantiene en niveles históricamente bajos.

La comparación con junio muestra, sin embargo, un incremento de la desocupación en las Pitiusas. Julio terminó con 129 parados más que el mes anterior, en línea con el repunte intermensual registrado por segundo mes consecutivo en el archipiélago.

Casi 8.900 contratos durante julio

Las empresas formalizaron el mes pasado 8.852 contratos en Ibiza y Formentera. De ellos, 8.181 se firmaron en Ibiza y 671 en Formentera. La cifra conjunta representa cerca de 900 contrataciones más que en julio de 2025. La contratación aumentó un 12,4% interanual en Ibiza, mientras que en Formentera disminuyó un 0,7%. En el conjunto de las dos islas, el crecimiento respecto al año anterior se situó alrededor del 11,3%.

Frente a junio, en cambio, se produjo una reducción considerable de la actividad. En Ibiza se rubricaron 1.474 contratos menos y en Formentera, 345 menos. La caída conjunta fue, por tanto, de 1.819 contrataciones. Baleares conserva además el mayor peso de contratos indefinidos de España: el 68,6% de los contratos firmados durante julio fueron estables, frente al 38,9% de la media nacional.

Noticias relacionadas y más

Más de 105.000 afiliados entre las dos islas

Los últimos datos insulares de afiliación a la Seguridad Social, correspondientes a junio, también reflejan una evolución positiva. Ibiza alcanzó los 97.751 trabajadores dados de alta, un 2,8% más que un año antes. Formentera contabilizó 7.689 afiliados, con un crecimiento interanual del 4,3%. La suma sitúa la afiliación de las Pitiusas en 105.440 personas, aproximadamente un 2,9% más que en junio de 2025.

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