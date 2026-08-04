«No soy astrónomo»: el francés que ha creado una app casera para ver el eclipse en Ibiza y Formentera

Benjamin Audour es francés, vive en París y desarrolla su carrera como fotógrafo profesional y realizador publicitario. También dirige 'Personaframe', un estudio especializado en proyectos creativos y soluciones prácticas mediante inteligencia artificial. Aunque no reside en Ibiza, conoce la isla desde que era niño y ha regresado a ella de manera habitual durante toda su vida. Su tía llegó en 1978 y nunca se marchó, por lo que Audour asegura que Ibiza nunca ha sido para él un simple destino de vacaciones, sino un lugar familiar al que siempre vuelve. Su relación con la isla y la proximidad del eclipse total de Sol del 12 de agosto le llevaron a crear una herramienta gratuita que analiza el relieve de Ibiza y Formentera. La aplicación Eclipse Ibiza 2026. permite comprobar si el Sol será visible desde una playa, una vivienda o un mirador, o si una montaña, un edificio o un árbol podrían ocultarlo durante la totalidad.

¿Cómo surgió la idea de crear esta aplicación?

Busqué cómo se vería el eclipse desde Ibiza y hubo un dato que me llamó mucho la atención: el Sol estará a solo unos tres grados sobre el horizonte. Eso es muy poco. A esa altura, una colina situada a dos kilómetros puede ocultarlo completamente. Encontré muchas páginas que indicaban los horarios, pero ninguna respondía a la pregunta importante: desde el lugar exacto en el que estoy, ¿voy a verlo realmente?

¿Cuánto tiempo tardó en desarrollarla?

Unos días, repartidos a lo largo de una semana. Sé programar, pero no soy astrónomo. Los cálculos del eclipse y el análisis del terreno son trabajos especializados que normalmente llevarían mucho más tiempo. Pude hacerlo rápidamente gracias a la inteligencia artificial. Utilicé Claude Code para construir la herramienta y ChatGPT para comprobar algunos resultados. La inteligencia artificial fue como un compañero de trabajo.

¿La desarrolló usted solo?

Sí, aunque utilizando inteligencia artificial durante todo el proceso. Creo que es importante decirlo. No es una herramienta científica ni pretende serlo. Es una aplicación práctica y sencilla que ayuda a encontrar un buen lugar para observar el eclipse. Es una herramienta de planificación, no una garantía. Ningún mapa sabe si hay un árbol, una pared, una estructura temporal o niebla sobre el mar.

¿Cómo se utiliza?

Solo hay que abrir la página y pulsar sobre un punto del mapa. No hace falta crear una cuenta ni instalar nada. También se puede escribir una dirección, introducir unas coordenadas o utilizar la ubicación del teléfono. La aplicación indica si el Sol será visible, cuánto durará la totalidad en ese punto y a qué hora ocurrirá cada fase. Está disponible en castellano, francés e inglés.

¿Cómo sabe si una montaña ocultará el Sol?

Traza una línea desde el lugar donde está el observador hasta la posición que ocupará el Sol y comprueba si algún punto del terreno supera esa línea. La aplicación utiliza un código de colores. El azul significa que la visión está despejada; el naranja, que el Sol pasará muy cerca del perfil del terreno; y el rojo, que quedará bloqueado. Ante la duda, la herramienta es prudente: prefiere marcar una ubicación como bloqueada antes que prometer una visión que no puede garantizar.

¿Qué obstáculos no puede detectar?

El modelo conoce el terreno, las montañas y los acantilados, pero no conoce los árboles, los muros ni todos los edificios. Por eso cada resultado incluye un enlace a Street View orientado exactamente hacia el lugar donde estará el Sol. Mi consejo es utilizar la aplicación para elegir dos o tres lugares y después comprobarlos con tus propios ojos.

¿Por qué la totalidad dura más en unos lugares que en otros?

Porque el centro de la sombra de la Luna no atraviesa las islas, sino que pasa a unos 80 kilómetros, sobre el mar, hacia el nordeste. Cuanto más cerca esté un lugar de esa línea, más durará la oscuridad. En el norte de Ibiza puede alcanzar unos 80 segundos. El faro des Moscarter tendría aproximadamente 80; Cala de Xuclar, 79, y Cala Benirràs, 77. En cambio, el Cap de Barbaria, en Formentera, apenas tendría unos 22 segundos.

¿Hay playas conocidas donde podría no verse?

Sí. El Port de Sant Miquel es un ejemplo muy claro. Tendrá unos 76 segundos de totalidad, pero, según la aplicación, desde la playa el terreno ocultará el Sol. Cala Benirràs, situada a unos 1.600 metros, tiene una visión despejada. Cala d’Hort también aparece bloqueada desde la playa. Muchos puntos a nivel de calle en Vila y en el puerto tampoco ofrecen una buena visión, mientras que Dalt Vila aparece como una ubicación dudosa.

¿Funcionará si se saturan las redes móviles?

Sí. Está pensada especialmente para utilizarse desde el teléfono. Si se abre previamente, puede seguir funcionando sin conexión porque los datos del relieve y los cálculos están incorporados en la propia página. El día del eclipse se concentrará mucha gente en las playas y es posible que la red esté saturada.

¿Por qué decidió ofrecerla gratis?

Porque será útil durante unos días y después dejará de serlo. Intentar convertirla en un negocio habría supuesto añadir anuncios o registros y habría empeorado la experiencia. Está construida principalmente con datos públicos del Instituto Geográfico Nacional, OpenStreetMap, la NASA, Open-Meteo y el Govern balear.

¿Dónde tiene previsto observar el eclipse?

Todavía no lo he decidido. Probablemente por Cala Salada o Na Xamena. Me gustaría ir a Platges de Comte o Benirràs, pero seguramente estarán muy concurridas. Este proyecto es como el eclipse: cuando termine, pasaré a otra cosa.