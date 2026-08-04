La Marina y sa Penya reviven su historia en el Casino des Moll de Ibiza

La Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Ibiza celebrará este jueves, 6 de agosto, una conferencia dedicada a la historia de los barrios de la Marina y sa Penya. La actividad, incluida en el programa de las Festes de la Terra 2026, tendrá lugar a las 21 horas en la sede del Casino des Moll, situada en el número 1 de la calle Barcelona.

La charla, titulada ‘Els barris de la Marina i sa Penya de sa ciutat d’Eivissa’, será impartida por la profesora e investigadora Rosa Vallés. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

La iniciativa, organizada por el Casino de Ibiza junto con el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, propone un recorrido por la historia de dos barrios fundamentales para comprender la evolución urbana, comercial y humana de la ciudad.

Documentación histórica, testimonios y años de investigación

A través de documentación histórica, testimonios y años de investigación, Vallés explicará cómo la Marina y sa Penya han contribuido durante siglos a configurar la identidad de Vila, desde sus orígenes hasta la actualidad. La conferencia también pretende reivindicar la memoria colectiva de unos espacios estrechamente vinculados a la vida marinera, comercial y popular de Ibiza.

Rosa Vallés Costa está considerada una de las principales especialistas en la historia y la geografía de las Pitiusas. Maestra de formación, licenciada en Filosofía y Letras y catedrática jubilada de Geografía e Historia, desarrolló buena parte de su trayectoria docente en el Instituto Santa Maria.

La investigadora ha centrado sus trabajos en la historia contemporánea de Ibiza y Formentera, la transformación del territorio, el impacto del turismo, la sociedad tradicional y el papel de la mujer ibicenca. Es autora y coautora de numerosas publicaciones consideradas obras de referencia para conocer la evolución histórica y social de las islas.

Antes de la conferencia, el programa de las Festes de la Terra comenzará a las 19 horas con la solemne misa en honor de Santa Maria de les Neus, presidida por el obispo y cantada por la Coral Amics de sa Música, bajo la dirección de Nélida Boned.

Tras la ceremonia se celebrará la tradicional procesión por las calles de Vila hasta el Obelisco a los Corsarios, donde tendrá lugar el homenaje a la gente del mar, uno de los actos más emblemáticos de las fiestas.