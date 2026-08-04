Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hostelería en IbizaGuía para ver el eclipse de solAccidente en IbizaCondenado por violar a una amiga
instagramlinkedin

Festes de la Terra

La Marina y sa Penya reviven su historia en el Casino des Moll de Ibiza

La investigadora Rosa Vallés ofrecerá una conferencia sobre la evolución histórica y social de ambos barrios

Será una actividad gratuita incluida en las Festes de la Terra

Vista de sa Penya desde el Baluarte de Santa Llúcia de Ibiza.

Vista de sa Penya desde el Baluarte de Santa Llúcia de Ibiza. / Vicent Marí / Vicent Mari

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

La Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Ibiza celebrará este jueves, 6 de agosto, una conferencia dedicada a la historia de los barrios de la Marina y sa Penya. La actividad, incluida en el programa de las Festes de la Terra 2026, tendrá lugar a las 21 horas en la sede del Casino des Moll, situada en el número 1 de la calle Barcelona.

La charla, titulada ‘Els barris de la Marina i sa Penya de sa ciutat d’Eivissa’, será impartida por la profesora e investigadora Rosa Vallés. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

La iniciativa, organizada por el Casino de Ibiza junto con el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, propone un recorrido por la historia de dos barrios fundamentales para comprender la evolución urbana, comercial y humana de la ciudad.

Documentación histórica, testimonios y años de investigación

A través de documentación histórica, testimonios y años de investigación, Vallés explicará cómo la Marina y sa Penya han contribuido durante siglos a configurar la identidad de Vila, desde sus orígenes hasta la actualidad. La conferencia también pretende reivindicar la memoria colectiva de unos espacios estrechamente vinculados a la vida marinera, comercial y popular de Ibiza.

Rosa Vallés Costa está considerada una de las principales especialistas en la historia y la geografía de las Pitiusas. Maestra de formación, licenciada en Filosofía y Letras y catedrática jubilada de Geografía e Historia, desarrolló buena parte de su trayectoria docente en el Instituto Santa Maria.

La investigadora ha centrado sus trabajos en la historia contemporánea de Ibiza y Formentera, la transformación del territorio, el impacto del turismo, la sociedad tradicional y el papel de la mujer ibicenca. Es autora y coautora de numerosas publicaciones consideradas obras de referencia para conocer la evolución histórica y social de las islas.

Antes de la conferencia, el programa de las Festes de la Terra comenzará a las 19 horas con la solemne misa en honor de Santa Maria de les Neus, presidida por el obispo y cantada por la Coral Amics de sa Música, bajo la dirección de Nélida Boned.

Noticias relacionadas y más

Tras la ceremonia se celebrará la tradicional procesión por las calles de Vila hasta el Obelisco a los Corsarios, donde tendrá lugar el homenaje a la gente del mar, uno de los actos más emblemáticos de las fiestas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
  2. Ampliado el proceso contra la trama rusa de blanqueo que quería comprar dos discotecas en Ibiza
  3. Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
  4. El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
  5. La Policía Local de Sant Antoni está bajo mínimos a causa de varias bajas y la extenuación de los agentes
  6. María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: 'No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas
  7. Manumission' vuelve en Ibiza con Mike y Claire McKay: 'Es nuestra verdadera historia de amor
  8. Los vecinos de Casa Lola, aterrorizados: 'Entro en casa, cierro las rejas metálicas y no salgo

La Marina y sa Penya reviven su historia en el Casino des Moll de Ibiza

La Marina y sa Penya reviven su historia en el Casino des Moll de Ibiza

La principal estación de bombeo de aguas residuales de Ibiza reducirá su consumo eléctrico con energía solar

La principal estación de bombeo de aguas residuales de Ibiza reducirá su consumo eléctrico con energía solar

Educación adjudica 551 plazas docentes en Ibiza y 73 en Formentera para el próximo curso

Educación adjudica 551 plazas docentes en Ibiza y 73 en Formentera para el próximo curso

Salud niega una situación "asfixiante" en Urgencias y asegura que los hospitales funcionan con «absoluta normalidad»

Salud niega una situación "asfixiante" en Urgencias y asegura que los hospitales funcionan con «absoluta normalidad»

Ibiza y Formentera cierran julio con menos paro y aumento de la contratación

Más de 537.000 cruceristas llegaron a Ibiza en 2025 a bordo de 165 cruceros

Más de 537.000 cruceristas llegaron a Ibiza en 2025 a bordo de 165 cruceros

Llama la atención la caída en picado del número de hipotecas que se han constituido en Ibiza y Formentera

ANPE pide mantener las adjudicaciones en agosto para evitar que alumnos empiecen el curso sin profesor en Baleares

ANPE pide mantener las adjudicaciones en agosto para evitar que alumnos empiecen el curso sin profesor en Baleares
Tracking Pixel Contents