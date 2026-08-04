Horas claves para encontrar al vecino de Sant Joan tras cuatro días de búsqueda

Los responsables del operativo de búsqueda montado para intentar localizar a Antoni Escandell Torres, el vecino de 82 años y con alzhéimer que desapareció la tarde del pasado viernes en la zona de Can Taronges, en Sant Joan, está llevando a cabo esta tarde martes una "retirada paulatina", que se completará entre las 21 y las 22 horas, de gran parte de los medios desplazados, después de que ya se hayan retirado hace apenas unas horas los miembros del Greim (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de la Guardia Civil en un helicóptero.

Desde el Consell de Ibiza explican que el dispositivo se ha mantenido hasta ahora "al cien por cien", con bomberos, Guardia Civil, policías locales y voluntarios de Protección Civil en pleno despliegue, y que en las próximas horas se decidirá qué medidas se adoptan a partir de este miércoles.

En cualquier caso, y según ha podido saber Diario de Ibiza, la búsqueda se mantendrá al menos hasta el próximo domingo, aunque no con todo el despliegue actual de medios y personal. En concreto, en la zona han trabajado durante estos días unos cuarenta efectivos de todos los cuerpos de seguridad y emergencias citados.

"El mayor despliegue" en Ibiza

Precisamente Rufino Díaz, bombero responsable del dispositivo, explicó este martes a IB3 que el operativo puesto en marcha para buscar a este vecino de Sant Joan es posible que sea "el mayor planteado en la isla a nivel tecnológico" debido al «uso de drones y por el software de la Guardia Civil", que también ha desplazado el helicóptero, que denominan el ‘cuco’, y dos perros de la unidad canina.

El perímetro que se estaba rastreando durante los primeros días, de unos 300 metros con respecto a la vivienda del vecino (donde además se ha instalado el puesto de control) se amplió este lunes después de que una persona asegurara haber visto a Escandell Torres andando por un camino en dirección a Benirràs. Rufino Díaz, bombero responsable del dispositivo, indicó a IB3 que la búsqueda se ampliaba este martes hasta esta zona del litoral con el regreso hasta el punto de control.

Además, añaden desde el Consell, este martes se han recibido dos "falsas alarmas" que han obligado a desplegar los medios necesarios para comprobar si realmente tenían que ver con la presencia del hombre desaparecido, aunque el resultado ha sido negativo.

La desaparición de Escandell Torres ha tenido impacto en la vida social del municipio, ya que entre otras cosas ayudó a fundar la Colla de Sant Joan de Labritja.