Más allá de la fiesta: un verano de desconexión y bienestar en Ibiza Gran Hotel

Frente a la imagen tradicional de Ibiza como destino de ocio y vida nocturna, Ibiza Gran Hotel se posiciona como un auténtico santuario de bienestar donde la arquitectura, la gastronomía, el arte y los rituales de cuidado personal se unen para ofrecer una forma distinta de vivir la isla durante los meses de verano. Como uno de los escasos hoteles cinco estrellas Gran Lujo de Ibiza, reivindica una experiencia más pausada, consciente y conectada con el entorno.

En el corazón de esta filosofía se encuentra Open Spa, uno de los espacios de bienestar más completos de la isla, con más de 1.300 m² dedicados al cuidado del cuerpo y la mente. Rediseñado por Sandra Tarruella en 2025, este refugio de serenidad frente al Mediterráneo invita a ralentizar el ritmo mediante un recorrido que combina tratamientos de belleza, rituales corporales y un completo circuito de hidroterapia.

Open Spa se estructura en cuatro áreas complementarias: Rituals, Aqua Spa, Gym & Wellness y Open Beauty by Maisolence, donde es posible disfrutar de masajes terapéuticos, tratamientos faciales de alta cosmética, experiencias de crioterapia y servicios de belleza personalizados. Su circuito de aguas incorpora piscinas climatizadas de hidromasaje, contrastes térmicos, hammam, sauna, duchas sensoriales, baño de inhalación salina y zonas de relajación con camas térmicas, configurando un recorrido pensado para recuperar el equilibrio físico y emocional.

Repleto de experiencias sensoriales

La propuesta se completa con experiencias concebidas para profundizar en la conexión entre cuerpo y mente. Entre ellas destacan los Sound Journeys, sesiones de bienestar sonoro dirigidas por Sonia Gaia para el proyecto Reviva, donde las vibraciones, la respiración y la meditación se combinan para favorecer estados de relajación profunda y generar una experiencia sensorial transformadora.

El hotel también ha desarrollado experiencias que permiten descubrir Ibiza desde una perspectiva más auténtica, conectando al huésped con la historia, la naturaleza y los elementos que definen la identidad de la isla. Un buen ejemplo es Ibiza Salt Journey, un recorrido inmersivo que toma la sal como hilo conductor para explorar la esencia mediterránea de Ibiza a través del paisaje, el bienestar y la gastronomía.

La experiencia comienza con una ruta de senderismo guiada por el Parque Natural de Ses Salines, uno de los enclaves más emblemáticos de Ibiza. A través de sus senderos, los huéspedes descubren un paisaje único de salinas, dunas y lagunas que, durante siglos, ha marcado la historia, la biodiversidad y la identidad de la isla.

Tras esta inmersión en el entorno natural, el recorrido continúa en Open Spa, donde la sal se transforma en un exclusivo ritual de bienestar diseñado para revitalizar la piel y aprovechar las propiedades de este elemento esencial del Mediterráneo. El viaje culmina en MUSA, el lobby bar del hotel, con un masterclass de coctelería impartida por su equipo de mixología, donde la sal se convierte en un ingrediente capaz de realzar sabores y aportar una nueva dimensión creativa a cada cóctel. Un itinerario que conecta territorio, bienestar y gastronomía para descubrir una Ibiza más pausada, sensorial y profundamente ligada a sus raíces.

Lo que adorarán los más activos

Más allá del descanso, Ibiza Gran Hotel propone una forma integral de disfrutar del verano mediante experiencias diseñadas para cultivar el bienestar en todas sus dimensiones. Desde comenzar el día con The Grand Breakfast, una propuesta gastronómica con más de 350 referencias basada en el producto de calidad, hasta participar en sesiones de yoga, entrenamientos personalizados o actividades al aire libre que permiten descubrir algunos de los rincones naturales más bellos de la isla.

A esta oferta se suma Gran Run Club, una iniciativa pensada para los amantes del running que invita a recorrer Ibiza desde una nueva perspectiva, combinando deporte, naturaleza y bienestar. Sus recorridos atraviesan algunos de los paisajes más representativos de la isla, permitiendo mantenerse activo mientras se disfruta de la luz mediterránea, el mar y el entorno natural.

La gastronomía completa esta visión del bienestar desde una perspectiva hedonista y equilibrada. La Gaia by Ibiza Gran Hotel, galardonado con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, propone una cocina mediterránea contemporánea profundamente arraigada al producto local y al territorio, mientras que espacios como MUSA ofrecen un ambiente más distendido donde la coctelería y la vida social de la isla encuentran su máxima expresión.

Así, Ibiza Gran Hotel redefine el lujo a través de una propuesta donde el mayor privilegio es disponer de tiempo para uno mismo. Un destino donde la energía de Ibiza convive con la calma, el diseño invita a desconectar y cada detalle está concebido para transformar una estancia en un auténtico viaje de bienestar mediterráneo