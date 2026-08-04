Fiestas en Ibiza
Una fiesta gratis frente al mar para celebrar los dos años de Hippy House en Ibiza
El 'Hippy House XXL 2nd Anniversary' reunirá a Cassimm, Chapa & Castelo y otros artistas en Cala Llonga
La playa de Cala Llonga acogerá el próximo 16 de agosto la celebración del segundo aniversario de Hippy House, una cita gratuita organizada con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Eulària.
El evento, anunciado como 'Hippy House XXL 2nd Anniversary Closing Beach Festival', se celebrará de 18 a 1 horas y reunirá música, arte, actividades y foodtrucks junto al mar.
La organización presenta esta fiesta como una vuelta al mismo lugar en el que el año pasado, por estas fechas, ya se celebró un encuentro especial. "Todo lo bueno tiene que repetirse", señalan desde Hippy House, que cumple dos años como marca y ha querido celebrarlo con una propuesta abierta al público.
Música junto al mar
El cartel incluye las actuaciones de Cassimm y Chapa & Castelo como principales nombres del escenario de playa. También participarán, por orden alfabético, Álvaro Serra, Canvi, Cris M, Davalo, Janse, Lauu Jr, Madison Park, Manu Faiguex, Mathew Sahara, Neliah Kandisha y Shown.
La cita contará además con propuestas artísticas y actividades paralelas, en un formato pensado para prolongarse desde la tarde hasta la noche en la playa de Cala Llonga. La entrada será gratuita.
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