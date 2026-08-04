Educación adjudica 551 plazas docentes en Ibiza y 73 en Formentera para el próximo curso

La conselleria de Educación y Universidades ha culminado los principales procesos de adjudicación de plazas docentes para el curso 2026-2027 con una cobertura del 99% de las vacantes en los centros educativos de Baleares. En el caso de las Pitiusas, el proceso ha permitido, según informa la conselleria, adjudicar 551 plazas en Ibiza y 73 en Formentera dentro de los trámites ordinario y urgente dirigidos a aspirantes a funcionarios interinos.

En el conjunto del archipiélago, la conselleria ha cubierto 2.358 de las 2.417 plazas vacantes ofrecidas inicialmente, lo que representa una cobertura del 98,4% en este procedimiento. Por islas, se han adjudicado 1.535 plazas en Mallorca, 551 en Ibiza, 73 en Formentera y 199 en Menorca.

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha destacado este martes que las medidas impulsadas durante los últimos meses han permitido desarrollar "el proceso de organización de personal docente más avanzado y planificado de los últimos años". Según Vera, el objetivo es aportar "más estabilidad a los centros, más seguridad a los profesionales y mejorar la preparación del próximo curso escolar".

Pese al alto grado de cobertura, todavía quedan 36 vacantes pendientes de adjudicación en Baleares. De ellas, 23 corresponden a Ibiza, 11 a Mallorca y dos a Menorca. En Formentera, no figuran vacantes pendientes en los datos facilitados por la conselleria.

Oposiciones adelantadas

Educación atribuye parte de estos resultados al adelanto de las oposiciones docentes al mes de mayo, cuando tradicionalmente se celebraban a finales de junio. Esta decisión, según la conselleria, ha permitido disponer antes de los resultados e incorporar con más antelación a los nuevos funcionarios en prácticas a los procesos de adjudicación.

En la convocatoria de 2026 se presentaron 1.082 aspirantes de los 1.335 admitidos y obtuvieron plaza 295 docentes. Por islas, se adjudicaron 217 plazas en Mallorca, 61 en Ibiza, tres en Formentera y 14 en Menorca.

En comparación, en la convocatoria de 2025, celebrada a finales de junio, participaron 829 aspirantes de los 879 admitidos y obtuvieron plaza 267 docentes. Ese año, las plazas se distribuyeron en 147 en Mallorca, 50 en Menorca, 66 en Ibiza y cuatro en Formentera.

Según Vera, adelantar las pruebas selectivas ha permitido avanzar toda la cadena de procedimientos posteriores: destinos provisionales, comisiones de servicio, adjudicaciones de funcionarios en prácticas, adjudicaciones de interinos y cobertura de vacantes.

Vuelta al cole en Ibiza. / Vicent Marí

Sustituciones en Ibiza y Formentera

La conselleria también ha cerrado el primer trámite de sustituciones de plazas docentes de los centros educativos de Baleares, un procedimiento que, según Educación, nunca se había llevado a cabo en el mes de julio.

En este proceso se ofrecieron 572 plazas de sustitución en todo el archipiélago, de las que se cubrieron 448, el 78,3%. En Ibiza se adjudicaron 62 de las 109 plazas convocadas, mientras que en Formentera se cubrieron seis de las diez ofertadas. En Mallorca se adjudicaron 321 de 378 y en Menorca, 59 de 75.

Educación precisa que estas plazas no son vacantes estructurales ni puestos sin docente asignado, sino sustituciones correspondientes a plazas ocupadas por un titular que no puede ejercer temporalmente sus funciones por bajas médicas, excedencias, comisiones de servicio u otras situaciones administrativas.

Más margen para organizar el curso

La conselleria defiende que el nuevo calendario beneficia tanto a los centros educativos como al profesorado. Los equipos directivos, apunta, pueden empezar a preparar el curso con gran parte de las plantillas definidas, mientras que miles de docentes conocen su destino con semanas de antelación. Este margen resulta especialmente relevante para los profesionales que deben desplazarse a otra isla, ya que les permite organizar con más tiempo el alojamiento, los traslados y la conciliación familiar, reitera la conselleria.

"Nuestro objetivo es que los centros educativos inicien el curso con la máxima normalidad posible y con sus docentes incorporados desde el primer día. Los datos demuestran que estamos avanzando en la buena dirección y que la planificación anticipada ofrece resultados", señala por su parte Vera.

La conselleria continuará durante las próximas semanas con los trámites previstos para acabar de cubrir las necesidades que puedan surgir antes del inicio del curso 2026-2027.