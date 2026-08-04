Sucesos
Desaparecido en Ibiza: el operativo retoma la búsqueda de Antoni Escandell Torres
Las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de toda la isla peinan amplias zonas de Sant Llorenç
El operativo montado para la búsqueda de Antoni Escandell Torres, el vecino de 82 años desaparecido el viernes en la zona de Can Taronges (Sant Joan), se ha retomado a las 9 horas de este martes después de que se cancelara pasadas las diez y media de la noche de ayer lunes por falta de visibilidad.
El dispositivo de emergencias se mantiene centrado en la zona de Can Taronges, donde fue visto por última vez durante la tarde del viernes, 31 de julio. Está dirigido desde un puesto de control establecido en el Camí de Can Vidal, en un terreno propiedad de la familia del desaparecido.
En las tareas de búsqueda participan distintos organismos y voluntarios. Los Bomberos de Ibiza se sumaron el lunes al dispositivo junto a efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y otras personas que colaboran sobre el terreno. También se ha desplazado hasta la zona un helicóptero de la Guardia Civil.
Protección Civil
Precisamente, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Sant Joan, Ibiza, Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Josep, se han desplegado en varios grupos para peinar amplias zonas de Sant Llorenç.
Esta tarde de martes se cumple el cuarto día desde que Escandell Torres fue visto por última vez, por lo que los miembros que componen el operativo están intensificando la búsqueda.
Antoni Escandell Torres, de nacionalidad española, tiene 82 años y padece alzhéimer. En el momento de su desaparición vestía pantalones largos de color gris y una camisa blanca.
Su desaparición ha tenido también impacto en la vida social del municipio. La ballada pagesa en el Pou de Labritja fue cancelada por la desaparición de este conocido y apreciado vecino, uno de los padres fundadores de la Colla de Sant Joan de Labritja.
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