Cortes de tráfico por el eclipse en Sant Josep: "Solo podrán acceder residentes y personas con causa justificada"

El Ayuntamiento de Sant Josep activará el miércoles 12 de agosto de 2026 un dispositivo especial de movilidad, seguridad y prevención de incendios con motivo del eclipse solar, coordinado por la Policía Local y el Consistorio. El operativo tiene como objetivo regular la movilidad, proteger el entorno natural y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

Los puntos oficiales de observación (ZOO) previstos son Cala Vedella, Cala Tarida, Platges de Comte, des Caló, en el tramo comprendido entre la calle de Madrid y la calle de Conca, y Port des Torrent.

"Afrontamos este acontecimiento astronómico con un operativo coordinado para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y la protección de nuestro patrimonio natural. Pedimos a la ciudadanía planificación, el máximo respeto a las señales y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y Protección Civil", ha señalado el alcalde, Vicent Roig.

Para evitar situaciones de colapso o emergencias derivadas de la masificación, las autoridades municipales aplicarán un plan escalonado de regulación de la circulación entre las 12 horas y las 22.30 horas del día del eclipse.

Precortes y cortes progresivos

La Policía Local, en coordinación con la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil, establecerá precortes y cortes progresivos en diferentes accesos viarios, en función de la evolución de la afluencia de vehículos, entre las 12 horas y las 22.30 horas.

Sant Josep blindará la costa durante el eclipse solar / Ayuntamiento de Sant Josep

Durante las situaciones de precorte, únicamente podrán acceder el transporte público, los residentes y las personas que acrediten un motivo justificado. Los residentes y trabajadores deberán mostrar en los puntos de filtrado el DNI, el certificado de residencia, el contrato laboral o una acreditación de la empresa.

En el caso de clientes con reservas en establecimientos de restauración o alojamientos, el justificante solo permitirá el paso cuando el establecimiento disponga de aparcamiento privado garantizado dentro de sus instalaciones. Los proveedores deberán completar los suministros a comercios y locales antes del inicio de las restricciones viarias.

En caso de que se active un corte, el acceso quedará restringido exclusivamente a los vehículos de emergencia. La Policía Local informará en tiempo real de la activación de los precortes y cortes a través de sus canales oficiales, por lo que el Ayuntamiento recomienda consultar esta información antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Vigilancia con drones para prevenir incendios

El dispositivo incluye también la campaña #EclipsiSegur y medidas de prevención de incendios, al coincidir el eclipse con el periodo de máximo riesgo de fuegos forestales en las Illes Balears. La Policía Local y la dirección general de Emergencias han articulado medidas de vigilancia rigurosas en la franja forestal y costera.

Quedará absolutamente prohibido encender fuego, utilizar fuentes de calor, disparar petardos o lanzar colillas. También se sancionará y retirará con grúa cualquier vehículo estacionado sobre masa forestal, en los márgenes de caminos rurales o en zonas que bloqueen corredores sanitarios.

Además, la Unitat PL-20 desplegará vigilancia con drones en acantilados y puntos sensibles como Era des Mataret, sa Figuera Borda y Cala Llentia, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo y masificaciones imprevistas.