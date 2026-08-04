Mariano Juan, conseller de Movilidad de Ibiza: "Reclamamos la vuelta del convenio de carreteras"

El conseller de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, aprovechó la presentación de las obras de seguridad vial en el cruce de Forada para volver a hacer una reclamación que ya va de camino a convertirse en histórica: la vuelta al funcionamiento del Convenio de Carreteras que Ibiza mantenía con el Estado y que dotaba de financiación a la construcción y reforma de las carreteras de la isla.

"El Gobierno de España tenía un convenio de carreteras con el Consell de Ibiza, siempre con independencia del color de quien gobernara, era un derecho histórico, y desde el año 2019 el Gobierno de España ha quitado los convenios de carreteras a los consells insulars y el Estado no financia absolutamente ninguna carretera", declaró el conseller.

Origen del convenio de carreteras

Según el Estatuto de Autonomía de Baleares, la Comunidad Autónoma es la encargada de gestionar las carreteras. Dentro de la Comunidad, los consells insulares son los organismos que tienen las competencias propias en esta materia. Aun así, los Presupuestos Generales del Estado para 1997 preveían que, debido a la insularidad y por no poder conectarse con la red de carreteras del Estado, el Gobierno central podría financiar determinados itinerarios que fueran considerados de interés general.

Cruce de Forada, recientemente renovado / Vicent Marí

Es en 1998 cuando se firma el primer gran convenio de carreteras entre el Govern y el Gobierno central, acuerdo que se renueva en 2004. Sin embargo, debido a deficiencias en la gestión, en 2009 el Estado firma un convenio exclusivo directamente con el Consell de Ibiza, por un máximo de 55,4 millones de euros. Este convenio se renovó en 2014 y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, aunque no quedó definitivamente liquidado hasta julio de 2022, cuando el Estado abonó los cerca de 15,93 millones de euros pendientes.

Final del conenvenio: llega el Régimen Fiscal de Baleares

A partir de 2019, la gestión de las carreteras de Ibiza volvió al Govern balear. Ese mismo año entró en vigor el Régimen Especial de Baleares (REB), negociado por la expresidenta del Govern Francina Armengol con el Gobierno central, y que prevé el gasto específico en carreteras, además de una serie de excenciones fiscales pensadas para un territorio marcado por la insularidad.

Desde su finalización en 2019, representantes del Partido Popular han reclamado una y otra vez la vuelta del convenio de carreteras. Aun así, la gestión de las carreteras se encuentra ahora en manos del Govern balear, además de las aportaciones del Consell de Ibiza. Pese a todo, la financiación sigue siendo insuficiente para el gran número de obras que se están llevando a cabo en esta materia, especialmente con el aumento del turismo y de la siniestralidad al volante.

El conseller de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, y el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, inspeccionan el avance de las obras / Vicent Marí

El conseller denuncia financiación insuficiente

"El Consell Insular ha demostrado que tiene una capacidad de ejecución de inversiones muy importante. Hemos ejecutado ya 60 millones de euros que están ya puestos encima de las carreteras de de Sant Antoni e Ibiza, pero tenemos 120 millones en programación. Y por eso necesitamos financiación", recalcó Mariano Juan. Cifró, además, en 6 millones de euros las aportaciones del Govern balear, gobernado por Margalida Prohens, también del Partido Popular.

El conseller puso como ejemplo "la importante obra de seguridad" para conectar Sant Josep con Sant Antoni, una actuación que cifra en 20 millones de euros. "Como podéis pensar, esto necesita una financiación no solo del Consell Insular, no solo del Govern balear, sino también del Gobierno de España". Y reiteró: "Que nos devuelvan los convenios de carreteras, no solo al Consell de Ibiza, sino a todos los consells de Baleares".