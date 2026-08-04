Comercio
Consulta los horarios de los supermercados en Ibiza por los festivos del 5 y el 8 de agosto
Los cierres afectan solo al municipio de Ibiza por las fiestas de Santa María de las Nieves y Sant Ciriac
Los supermercados de Ibiza adaptan sus horarios esta semana por la celebración de dos festivos locales en el municipio de Ibiza: el miércoles 5 de agosto, Santa María de las Nieves, y el sábado 8 de agosto, Sant Ciriac. Los cambios afectan únicamente a Vila, mientras que los establecimientos situados en el resto de municipios de la isla mantendrán sus horarios habituales.
No todas las cadenas aplicarán los mismos horarios durante estas jornadas. Algunas tiendas cerrarán por los festivos locales, otras abrirán con normalidad y otras mantendrán aperturas parciales durante el fin de semana.
Mercadona
Mercadona no cuenta con supermercados en el municipio de Ibiza, por lo que sus establecimientos en la isla mantendrán su horario habitual durante los días 5 y 8 de agosto. Cabe destacar que la cadena abrirá también el domingo 9 de agosto de 9 a 15 horas.
Lidl
El supermercado Lidl de la avenida de Sant Josep cerrará el miércoles 5 de agosto, coincidiendo con la festividad de Santa María de las Nieves. Sin embargo, el establecimiento abrirá el sábado 8 de agosto, festividad de Sant Ciriac, y cerrará el domingo 9.
Aldi
Aldi cerrará el miércoles 5 de agosto. La cadena abrirá el sábado 8 de agosto y permanecerá cerrada el domingo 9.
Eroski
Eroski abrirá todas sus tiendas durante los días 5 y 8 de agosto, salvo el supermercado de Eurocentro, que permanecerá cerrado ambas jornadas festivas.
Hipercentro
La cadena de supermercados Hipercentro abrirá sus tres tiendas en Vila los días 5 y 8 de agosto en su horario habitual de 8.30 a 21 horas, según consta en los horarios publicitados en internet. El domingo permanecerán cerrados.
Supermercados SAVIDA
Los Supermercados SAVIDA abrirán el miércoles 5 y el sábado 8 de agosto en su horario habitual en todos sus establecimientos, según ha informado la cadena ibicenca.
Los horarios previstos para ambos días son los siguientes:
- Supermercado Can Guasch, en la carretera de Santa Eulària: de 7.30 a 21.15 horas.
- Supermercado Sa Font, en la carretera de Cala Llonga: de 8 a 21 horas.
- Supermercado del Mar, en Cala Llonga: de 8 a 21 horas.
- Can Pep Tixedó, en ses Salines: de 9 a 21.30 horas.
- Supermercado Rocamar, en Sant Antoni: de 8 a 21 horas.
La cadena explica que mantendrá sus puertas abiertas durante las dos jornadas festivas para garantizar el acceso a sus productos y servicios en unos días en los que muchos comercios del municipio de Ibiza permanecen cerrados con motivo de las Festes de la Terra.
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