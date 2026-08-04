El Consell de Ibiza presume del aumento de pasajeros con la nueva contrata de transporte: "Estamos batiendo todos los récords"

En los récords batidos y las problemáticas aún presentes en los tótems de las marquesinas es donde ha puesto el foco Mariano Juan, conseller insular de Movilidad, en un balance sobre la puesta en marcha del nuevo servicio de autobuses que ha hecho este martes junto a Roberto Algaba, director insular de Transportes, y Javier Torres, director insular de Innovación.

Juan ha asegurado que "la tendencia ya está consolidada" y que los datos "son tantos y tan positivos que es complicado resumirlo todo en una rueda de prensa". Sin embargo, ha considerado "importante" señalar los "hitos" a los que se ha llegado hasta ahora, con el mes de julio vencido.

El dato que más ha querido destacar es un incremento del 22% en los pasajeros entre el 1 de abril y el 31 de julio de este año con respecto al mismo periodo del año pasado: se trata de una subida de 3.029.000 en 2025 a 3.700.000 viajeros en 2026, con lo cual "estamos batiendo un nuevo récord este año", ha declarado el conseller.

Además, también ha hablado de subidas dentro de los propios meses: "En julio de 2026 hemos transportado a 1,2 millones de viajeros frente a los 892.000 que se transportaron el año pasado. Es una subida de un 36%". Esto, en palabras de Juan, significa que no solo se transporta cada vez más gente, sino que se "acelera" la absorción de gente. "Cada quincena que examinamos, la diferencia porcentual respecto al mismo periodo del año anterior es mayor", ha señalado el conseller entre gráfico y gráfico.

Por otra parte, los datos indican que aproximadamente una tercera parte de los que viajan en bus lo hace mediante billetes sencillos y dos terceras partes utilizan el abono de residente, lo que según la interpretación de Juan, aunque no haya "una correlación exacta", "presumimos sin temor a equivocarnos demasiado que las dos terceras partes de los usuarios del transporte público en la isla son residentes".

Ha considerado importante mencionar que se han batido más récords este año: en junio se superó el millón de pasajeros, y en julio se llegó a transportar a 1.218.000 viajeros. "Lo más probable es que en agosto también tengamos algún récord", ha asegurado. Eso no es todo, pues ha informado de que tambien se han batido récords en los propios días con respecto a los mismos días del año pasado: "es muy llamativo que incluso los peores días de julio estén por encima del mejor día del año 2025".

La presentación del balance sobre los autobuses con un gráfico de fondo / Consell d'Eivissa

Los tres mayores bloques de líneas

Juan ha explicado que en la isla hay "tres grandes bloques de líneas que están sosteniendo estos números". El primer bloque del que ha hablado ha sido el troncal, con las líneas T1, que va desde Sant Antoni hasta Ibiza pasando por Sant Rafel y que desde la vigencia del contrato ha transportado 590.000 pasajeros; la T3, que va de Ibiza a Santa Eulària y es Canar y ha transportado 503.000; y la T2 que va desde Ibiza hasta Sant Antoni pasando por Sant Josep, con 330.000 hasta el momento. Ha destacado dos líneas no troncales cuyos números les han "sorprendido": "La U4, que está transportando 406.000 y la U2, que está transportando 125.000".

El segundo bloque, ha afirmado Juan, es el del aeropuerto: "En este momento tenemos ya cinco líneas diferentes que están transportando 750.000 viajeros en total. Son 8.000 viajeros diarios transportados".

En cuanto al tercer bloque, ha señalado que son dos agrupaciones de líneas que están "llegando a lugares a los que antes no se llegaba": las líneas 'P' y 'D', que se pusieron en marcha a inicio del verano. Las 'P' van hasta las playas y las 'D', según Juan, funcionan como refuerzo del servicio nocturno y van a distintos clubes y lugares de ocio.

"En Ibiza no ha habido una explosión de población desde marzo o abril, lo que ha habido es una fidelización y aumento de usuarios del transporte público. El aumento de oferta se ha traducido en un aumento de demanda", ha asegurado el conseller.

Ha presentado datos que indican que gracias a la gran cantidad de personas que circulan en bus, calculan que se están evitando de media aproximadamente 3.700 desplazamientos en coche a diario. Otra medida para luchar contra la saturación de las carreteras, ha comentado Juan, es la creación del abono T4 hace "aproximadamente" un mes, pensado para los visitantes pues da viajes ilimitados durante cuatro días. De estos ya se han emitido 1.650.

Sobre las 18 estaciones de carga instaladas en Cala de Bou, ha informado de que ya hace meses que están funcionando y conectadas a la red. Además, están solicitadas al Ayuntamiento 49 nuevas estaciones de carga. Una vez estén en funcionamiento, se podrán terminar de desplegar los casi 100 nuevos autobuses que llegarán a Ibiza, de los cuales 67 son eléctricos, ha señalado Juan.

Los tótems

Por último, el conseller ha querido abordar el tema de los tótems, y ha dejado muy claro antes de comenzar que "es importante recordar que fueron instalados por Red.es, que es una entidad estatal". "Ya nos quejamos sobre esta cuestión y, al final, vistos los retrasos en la corrección de los problemas en su instalación, optamos por directamente arreglarlos nosotros. Con lo cual, Red.es y el Estado están fuera de juego en esta cuestión y el Consell está arreglando uno a uno esos tótems desde hace unos meses". Juan declara que no han devuelto los tótems porque han decidido actuar de forma "menos emocional y más racional y ocuparnos de ellos".

Torres ha profundizado en esto. Ha señalado que desde el Consell están instalando sistemas 4G en todos los tótems, además de licitar baterías y placas solares y asegurarse de que está el sistema integrado con Alsa para dar la misma información. Es consciente de que todavía surgen problemáticas con los tótems: "estamos intentando detectar incidencias y mejoras que nos vamos encontrando". Con este propósito, tienen un programa que muestra todos los tótems de la isla diferenciados por los que aún no tienen 4G y los ya funcionales, aunque en este último grupo hay alguno que, contrario a lo que asegura Torres, sigue sin funcionar adecuadamente. Ha comentado que la previsión es tener la mayoría listos para finales de agosto, pero que ha sido complicado por diversas incidencias y retrasos en materiales.

Sobre la sanción que el Consell planteó imponer a Alsa por incumplir el contrato, Juan ha mencionado que es un tema legal que lleva su tiempo, y que "se está analizando" la defensa de la empresa. Una vez termine el proceso, si el funcionario considera que los incumplimientos no están justificados, "ya se propondrá la sanción", pero aún está en trámite.