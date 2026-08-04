ANPE pide mantener las adjudicaciones en agosto para evitar que alumnos empiecen el curso sin profesor en Baleares

ANPE ha pedido a la conselleria de Educación balear que mantenga durante el mes de agosto el ritmo de adjudicaciones docentes para garantizar que ningún alumno comience el curso 2026-2027 sin profesor asignado. El sindicato ha valorado positivamente que la conselleria haya logrado cubrir el 99 % de las plazas docentes de cara al próximo curso. No obstante, advierte de que el trabajo debe continuar durante las próximas semanas para completar la cobertura de todas las vacantes y sustituciones que todavía quedan pendientes.

ANPE ha solicitado a Educación que los centros educativos comuniquen con la mayor celeridad todas las plazas disponibles de las que tengan conocimiento, con el objetivo de que puedan incorporarse al último trámite de adjudicación previsto antes del inicio del curso escolar. Este proceso se celebrará entre el 28 y el 31 de agosto.

El sindicato también reclama la reapertura de las listas de expertos y especialistas para hacer frente a la falta estructural de profesorado en determinadas especialidades, especialmente en aquellas en las que las listas de aspirantes están agotadas o resultan insuficientes.

ANPE recuerda que su prioridad es que ningún alumno inicie el curso sin un docente asignado. Para ello, considera imprescindible mantener la agilidad en las adjudicaciones y seguir impulsando mejoras en las condiciones laborales del profesorado, con el fin de favorecer la cobertura de las plazas de más difícil provisión.

La organización insiste, además, en que las adjudicaciones deben resolverse con la máxima antelación posible y antes del inicio de las clases, para facilitar que los docentes que deban desplazarse puedan organizar su incorporación y encontrar vivienda antes del comienzo del curso lectivo.

Atención a 3.000 interinos

Por otra parte, ANPE destaca el trabajo de asesoramiento realizado durante el proceso de adjudicaciones de este verano. Según el sindicato, solo durante el mes de julio atendió a más de 3.000 docentes interinos mediante atención presencial en sus sedes, reuniones informativas por Zoom, atención telefónica y gestión de correos electrónicos.

El sindicato reafirma su compromiso de seguir trabajando en la Mesa Sectorial de Educación para impulsar nuevas propuestas que permitan que alumnado y profesorado inicien el curso con las máximas garantías.