Más de 537.000 cruceristas llegaron a Ibiza en 2025 a bordo de 165 cruceros

Ibiza recibió en 2025 a 537.951 cruceristas a bordo de 165 cruceros, un 36% más de pasajeros que en 2019, cuando desembarcaron en la isla 395.235 personas procedentes de 163 buques, según el análisis elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation. Aunque la cantidad de embarcaciones apenas ha variado entre ambos ejercicios, el incremento del volumen de pasajeros apunta, según la entidad, a la llegada de buques con mayor capacidad y refleja un cambio en el modelo del turismo de cruceros en Ibiza. Ello, indican, obliga a analizar el impacto de esta actividad más allá del número de cruceros que llegan.

El Observatorio toma 2019 como año de referencia por tratarse del último ejercicio anterior a la pandemia en el que la actividad crucerista estaba plenamente consolidada. Tras el desplome registrado en 2020 y 2021 y la recuperación iniciada en 2022, el volumen de pasajeros alcanzó máximos históricos en 2023 y 2024.

En 2025 desembarcaron en Ibiza 537.951 cruceristas, un 7,2% menos que los 579.485 contabilizados en 2024, aunque la actividad continuó muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Con solo dos cruceros más que en 2019, el pasado año llegaron 142.716 pasajeros más que en aquel ejercicio.

Informe de Sostenibilidad de 2025

Los datos proceden de las estadísticas oficiales del Ibestat, elaboradas a partir de la información facilitada por la Autoridad Portuaria de Baleares y forman parte del Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025, en proceso de elaboración y financiado íntegramente por el Consell de Ibiza.

"Durante años, el debate sobre los cruceros se ha centrado en el número de barcos, pero los datos muestran que ese indicador ya no basta para entender su impacto. Hoy llegan prácticamente las mismas escalas que hace unos años, pero con una capacidad de pasajeros muy superior", explica la coordinadora del Observatorio, Elisa Langley.

Cruceristas en el puerto de es Botafoc de Ibiza este verano. / Vicent Marí

El aumento del número de pasajeros también se refleja en los indicadores de presión turística. Entre junio y septiembre desembarcaron en Ibiza más de 75.000 cruceristas al mes, con la mayor parte de la actividad concentrada durante la temporada alta. En 2025, la isla registró 327 cruceristas por cada 100 habitantes.

Los 165 cruceros que llegaron a Ibiza en 2025 lo hicieron en tránsito, es decir, su puerto de origen y destino no era la isla y, por tanto, no realizaron pernoctaciones. Aunque esta cifra es inferior a los 191 buques registrados en 2024, continúa entre las más elevadas de la serie histórica iniciada en 2006, junto con los 183 cruceros de 2017, los 163 de 2019 y los 188 de 2023.

Apenas 4,4 horas en la isla de media por crucerista

El hecho de que Ibiza no sea un destino final de los cruceros supuso que cada pasajero permaneciera en la isla durante una media de solo 4,48 horas. La fundación señala que, durante esta franja de tiempo, miles de visitantes coinciden de manera simultánea en los principales espacios turísticos y comerciales.

La presión se concentra especialmente en la ciudad de Ibiza, donde se producen prácticamente todos los desembarcos y se alcanzaron los 985 cruceristas por cada 100 residentes en el municipio. «La presión que ejerce un crucero no depende únicamente del tiempo que permanece atracado. Miles de personas coinciden en pocas horas en un mismo espacio y eso tiene efectos sobre la movilidad, los servicios públicos y la capacidad de acogida de la ciudad», señala Langley. En el conjunto de Baleares, los cruceros que hicieron escala en el puerto de Ibiza representaron el 26,8% de los 616 buques en tránsito registrados en el archipiélago.

A partir de estos resultados, el Observatorio de Sostenibilidad considera necesario adaptar la regulación del turismo de cruceros a la evolución experimentada durante los últimos años. La entidad propone establecer límites no solo al número de barcos que pueden llegar a la isla, sino también al tamaño de los buques y al total de pasajeros que pueden desembarcar cada día. Esta medida, según sostiene, permitiría evitar la coincidencia de varias embarcaciones de gran capacidad en una misma jornada y reducir la presión sobre el puerto, la movilidad y los principales espacios turísticos.

Prohibir el desembarco de residuos que no pueden ser tratados en la isla

El Observatorio también plantea prohibir el desembarque de cualquier residuo procedente de los cruceros que no pueda ser tratado por los sistemas de gestión existentes en Ibiza. La recepción quedaría limitada exclusivamente a los residuos previamente separados para su reciclaje, con el objetivo de no incrementar la presión sobre unas infraestructuras que la fundación considera ya saturadas.

«Los cruceros generan un impacto que va más allá de las emisiones o la saturación turística. Incluso los buques en tránsito desembarcan parte de los residuos generados a bordo para su tratamiento, incrementando la presión sobre un sistema insular de gestión ya muy limitado. Ibiza no puede asumir residuos que no ha generado, especialmente cuando una parte del rechazo ya debe trasladarse a Mallorca para su incineración, con el consiguiente coste económico y ambiental», añade Langley.

El informe propone, además, impulsar una regulación específica para reducir el impacto ambiental de los cruceros mientras permanecen atracados. Entre las medidas planteadas figura favorecer su conexión obligatoria a la red eléctrica mediante sistemas OPS, por sus siglas en inglés de Onshore Power Supply, y limitar el funcionamiento de los motores auxiliares para disminuir las emisiones atmosféricas, la contaminación y el ruido en el entorno portuario.

La entidad considera asimismo que el número de cruceros atracados simultáneamente debería adaptarse a la capacidad de conexión eléctrica disponible hasta que se amplíe el suministro desde tierra.